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Росія за тиждень запустила по Україні 280 КАБів та 370 дронів, — Зеленський

Наслідки обстрілу Києва, фото: chas.newsНаслідки обстрілу Києва, фото: chas.news

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія за останні сім днів застосувала проти України понад 370 ударних дронів.

За його словами, в середньому це 500-600 безпілотників.

Ті 370, які були запущені цього тижня, є найменшою кількістю за весь час звітів глави держави.

«Наші міста й громади перебувають під постійними російськими обстрілами. Навіть у різдвяну ніч терористи влаштували масовану повітряну атаку. Всього протягом цього тижня Росія застосувала проти України понад 370 ударних дронів, близько 280 керованих авіаційних бомб і 80 ракет різних типів», — зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що російська армія атакувала міста Україні на Різдво, 25 грудня, ракетами та безпілотниками. Ціллю російських ударів знову стала енергетика.

Також, через масовану російську атаку по містам України, у споживачів Миколаєва та області зранку 25 грудня почали вимикати світло за графікам погодинних відключень.

Президент Володимир Зеленський прокоментував масований обстріл України російськими військами 25 грудня 2024 року. Він наголосив, що Путін свідомо обрав Різдво для атаки.

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