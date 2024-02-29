Президент Володимир Зеленський звільнив Олега Гуляка з посади командувача Сил логістики Збройних Сил України. Тепер Сили очолить Володимир Карпенко.

Про це свідчать укази Президента №137/2024 та №138/2024.

Новопризначений очільник Володимир Карпенко станом на 2021 рік обіймав посаду командувача логістики Командування Сухопутних військ ЗСУ, має звання бригадного генерала.

У 2022 році йому вручили ордени Богдана Хмельницького II та III ступенів.

Нагадаємо, 8 лютого, Валерія Залужного звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ. Президент Володимир Зеленський зустрівся з головкомом, подякував йому за два роки захисту України та запропонував «бути й надалі разом у команді Української держави».

Новим головнокомандувачем ЗСУ було призначено генерал-полковника Олександра Сирського.

Нагадаємо, проведене раніше опитування свідчить, що переважна більшість українців — 72% поставилися б негативно до відставки головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Також інше опитування свідчить, що в Україні зберігається абсолютна довіра до ЗСУ — 96%. Також було запитання про довіру Валерію Залужному, якому довіряють 88% українців.

Нагадаємо, що нардеп Євген Шевченко, якого виключили зі «Слуги народу», заявив, що Валерій Залужний підставив президента Володимира Зеленського і провалив контрнаступ.

В свою чергу Офіс президента заперечив припущення The Economist про конфлікт між Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним.

Згодом, Володимир Зеленський заявив, що його стосунки з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним є суто «робочими».