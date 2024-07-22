Затримання підозрюваної у роботі на РФ мешканки Очакова / Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Правоохоронці затримали мешканку Очакова, яку підозрюють у наведенні російських ракет по місту та його морській акваторії. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Як повідомили у Службі безпеки України у Миколаївській області, жінка входила до мережі інформаторів блогера Сергія Лебедєва (псевдонім «Лохматий»), який переховується в Донецьку і працює на російську спецслужбу.

Слід зазначити, що від початку повномасштабної війни правоохоронці викрили щонайменше два десятки його спільників у різних регіонах України, зокрема в Миколаївській області.

За даними слідства, комунікацію з «Лохматим» вона підтримувала через його Телеграм-бот, куди направляла геолокації підрозділів ЗСУ, що обороняють портове місто. Для уточнення розвідданих — він особисто виходив на свою поплічницю через месенджер.

За даними Миколаївської обласної прокуратури, жінка обходила місто та його прилеглі території, де приховано фіксувала локації Сил оборони та військової техніки. Усю зібрану інформацію з координатами вона відправляла «Лохматому».

Її затримали у власному помешканні та повідомили про підозру за частиною 3 статті 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Під час обшуку у неї вилучили два мобільні телефони та ноутбук, які вона використовувала для переписок з РФ.

Наразі вона перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Переписка жительки Очакова з прокремлівським блогером Лебедєвим / Фото: СБУ у Миколаївській області Переписка жительки Очакова з прокремлівським блогером Лебедєвим / Фото: СБУ у Миколаївській області

Нагадаємо, СБУ затримала інформатора ФСБ, який влаштував у власній квартирі «спостережний пункт» за колонами ЗСУ. За інформацією слідства, чоловік був на зв’язку з прокремлівським блогером Сергієм Лебедєвим.

Також на Миколаївщині затримали колишнього правоохоронця, який перебуваючи на посаді передавав українським захисникам неправдиві відомості про шляхи пересування ворожої військової техніки. Він також працював на «Лохматого».

Згодом було викрито ще одного агента ФСБ, який працював на «Лохматого», він збирав розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території Миколаївщини.