З нагоди Всесвітнього дня жирафа, 21 червня у Миколаївському зоопарку відбулося урочисте свято. Працівники установи організували анімаційну програму для мешканців міста, показово погодували жирафів та розповіли лекцію про цих тварин.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

За словами директора Миколаївського зоопарку Володимира Топчого, у 2019 році зоосад поповнися представники рідкісного виду — жирафів Ротшильда, а саме двома самцями - Нуру та Логан.

— У нашому зоопарку живе два жирафи Ротшильда. Це молоді хлопці, приїхали до нас з Чехії, із зоопарку Двур-Кралове та Оломоуца, - доповів він.

Крім того, Володимир Топчий зазначив, що планують в майбутньому привести в зоопарк ще самицю.Однак, поки це неможливо, бо для їх розміщення не вистачає місця в закладі.

Як зауважують працівники зоосаду, жирафам створили максимально природні умови для існування, слідкують за їх медичним доглядом та належним харчування.

— Основна їжа - це листя, гілки. А морква, яку вони зараз їдять - це для них як цукерки, - додав директор зоопарку.

На заході дітей чекала весела анімаційна програма, пізнавальний майстер-клас та лекція про жирафів. Одним із найцікавіших моментів свята було можливість погодувати найбільших тварин у світі — жирафів.

Нагадаємо, в Миколаївському зоопарку влаштували загальноміський захід, присвячений Міжнародному дню захисту дітей.

Раніше повідомлялося, що Володимир Топчий вважає неправильним, що з міського бюджету пропонується направити 90 мільйонів гривень вільних коштів на освіту, а на культуру лише 5 мільйонів.

Через те, у вересні українців закликали допомогти Миколаївському зоопарку у придбанні корму для тварин.

Також з початком повномасштабної війни українці почати купувати онлайн квитки до зоопарку, аби підтримати заклад. Тоді місто знаходилося під постійними обстрілами, люди не могли відвідувати зоопарк.

В рамках серії подкастів «Рішуча Миколаївщина» вийшов випуск, присвячений Миколаївському зоопарку. Там Володимир Топчий розповів, як небайдужі люди допомогли зберегти заклад.