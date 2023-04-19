У Миколаївській області грошову допомогу на оздоровлення отримали вже 214 дітей з родин військовополонених.

Про це повідомив заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик у Facebook.

Він зазначив, що на останньому засіданні спеціальної комісії облради було вирішено надати 15 дітям допомогу на оздоровлення у розмірі 10 тисяч гривень.

— Миколаївська обласна рада продовжує надавати грошову допомогу родинам військовополонених за програмою соціального захисту «Турбота», зміни до якої ініціювала Ганна Замазєєва. Сьогодні ще 15 дітям, чиї батьки зараз перебувають, або вже повернулися з ворожого полону, на засідання спеціальної комісії облради в Представництві Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Південного регіону виділили грошову допомогу на оздоровлення у розмірі 10 тисяч гривень. З початку дії цієї програми, таку допомогу отримали вже 214 дітей, — зазначи він.

Аби отримати таку виплату, родичі військовополонених мають подати відповідні заяви із пакетом документів до громадської приймальні Координаційного штабу Південного регіону за адресою: вул. Нікольська, 37. Консультації також можна отримати за телефоном 0800 200 202.

Нагадаємо, що напередодні Великодня перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик разом із колегами завітав до одного з найбільших евакуаційних центрів області «Прихисток своїм».