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У Миколаєві збираються відремонтувати дорогу вздовж вулиці 2-а Набережна. На роботи передбачено 33,7 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Відповідні торги 27 липня оголосив Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради. Ними передбачається два лоти: ремонт автомобільної дороги (йдеться про площу виконання робіт у 14 565 м2) та ремонт тротуару (йдеться про 6 312,10 м2) вздовж вулиці 2-а Набережна.

Виконати усі роботи підрядник повинен до 20 листопада 2023 року. Початок аукціону заплановано на 4 серпня.

Варто зазначити, що капітальне будівництво місцевих доріг на період воєнного стану заборонено, повідомив раніше Віталій Кім. Наразі, пояснив він, відновлення доріг відбувається в межах поточного ремонту. Про це йшлося у статті «НикВести» «На відбудову потрібні мільярди: як триває ремонт зруйнованих війною мостів та доріг на Миколаївщині».

Нагадаємо, що ще у 2021 році 2-а Набережна потрапила до переліку вулиць, вздовж яких будуть відремонтовані дороги за кредитні 285 мільйонів гривень. Тоді йшлося про ремонт 12 780 м2 цієї дороги, а на роботи планувалось витратити 50,8 мільйонів гривень. Після ремонту дороги вздовж 2-ї Набережної планувалось також нанести велосипедну розмітку.

На початку лютого 2023 року Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради вже оголошував торги на ремонт дороги вздовж 2-ї Набережної за 48,4 мільйони гривень, однак тоді торги не відбулися через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Вже у листопалі 2022 року стало відомо, що кредитні 150 мільйонів гривень не використовуватимуться впродовж року. Планувалось, що рішення щодо них міська рада прийматиме окремо у 2023 році.