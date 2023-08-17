Свято Першого дзвоника в одній зі шкіл Миколаєва, архівне фото НикВести

На Миколаївщині через обстріли росіян по освітнім закладам України, переробляють плани щодо початку навчального року. Скоротять відсоток шкіл, які працюватимуть очно.

Про це розповів начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телеканалу «Апостроф TV».

Він зазначив, що по області готові до відкриття 75 закладів освіти, які мають обладнані бомбосховища, а не найпростіші укриття. Однак зараз прораховують райони, які потрапляють у небезпечні зони ураження реактивними снарядами.

— З огляду на безпекову ситуацію зараз йде обговорення. Ми зараз рахуємо потенційно небезпечні зони, в яких буде важко зреагувати на повітряну тривогу. Чи дістають туди реактивні снаряди. Якщо і буде відкриття, то воно буде зонованим. Ми обговорюємо це з Херсонською, Запорізькою, Сумською та Дніпропетровською областями. Відкриття буде змішане. Нажаль, зміниться відсоток в сторону онлайн навчання через те, що росіяни останнім часом почали бити по закладам освіти вдень. Такі ризики неприпустимі. З огляду на це ми переробляємо плани, — розповів Віталій Кім.

Нагадаємо, що 17 червня окупанти обстріляли освітній заклад та територію лікарні в Херсоні, загинула одна людина, ще сім отримали поранення.

Раніше Віталій Кім пояснив, що рішення про офлайн-роботу міських шкіл прийматиме Офіс Президента та Міністерство освіти.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю ONLINE.UA очільник ОВА Віталій Кім закликав миколаївців повертатися у місто.

Варто зазначити, що раніше у відповідь на інформаційний запит «НикВести» щодо критеріїв, яким мають відповідати заклади освіти Миколаєва для відновлення очної роботи у 2023-2024 навчальному році, управління освіти міста повідомило: школи працюватимуть відповідно до рекомендацій ДСНС та Санітарного регламенту, затвердженого Міністерством охорони здоров’я. Перший — наявність укриття, і другий — питна вода у школі.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві з вересня планують відкрити для навчання офлайн близько 13 шкіл. У деяких освітніх закладах батьки матимуть можливість обирати, чи відпускати дітей на навчання чи залишитись онлайн вдома. Однак пізніше стало відомо, що школи можуть залишитись закритими для відвідування, оскільки Миколаїв досі знаходиться у зоні ураження балістики.

Згідно з моніторинга Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.

Для початку навчального року в офлайн-форматі Управління освіти міської ради оголошує тендери на влаштування у школах укриттів. Так, укриття в школі №23 відремонтують за 2,2 мільйони гривень, а в ліцеї №58 за 2,6 мільйона гривень.

Водночас видання «Українська правда» спільно з фондом savED в рамках кампанії «До школи знов» оголосили збір коштів на облаштування укриття для Миколаївського ліцею №55, який у новому навчальному році має стати ключовою школою в районі міста.

Читайте також статтю «НикВести» «Загрози та виклики перед початком навчального року: чи повернуться діти за парти в Миколаєві».