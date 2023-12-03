Польща передала Україні 18 самохідних гаубиць «Krab», у майбутньому країна планує передати ще 56 таких установок.

Про це повідомляє видання PAP.

«САУ «Krab» – самохідна гаубиця на гусеничному шасі виробництва Huta Stalowa Wola SA. З резервів Війська Польського Польща передала Україні18 таких машин. Також підписано контракт на виробництво і передання ще 56 гаубиць», — повідомляє агенство.

Також відомо, що Польща з початку повномасштабного вторгнення РФ проти України передала українським військовим переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun, карабіни Grot, танки PT-91, Т-72, Leopard 2, літаки МіГ-29. Готуються поставки самохідних мінометних систем Rak, 100 бойових машин піхоти Rosomak.

Раніше повідомлялося, що польський уряд анонсував багатомільйонні інвестиції у розширення виробництва на заводі Huta Stalowa Wola. Саме він виготовляє самохідні артилерійські установки Krab.