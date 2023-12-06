Президент США Джо Байден назвав абсолютною помилкою перспективу можливої відмови від допомоги Україні, яка протистоїть агресії Росії.

Про це пише «Європейська правда» з посиланням на американські ЗМІ.

— Відмова від підтримки України — це просто абсолютне божевілля, — сказав Джо Байден.

Він також наголосив, що відмова від підтримки України суперечить інтересам США, і пообіцяв, що його адміністрація доб’ється виділення коштів для України.

Водночас міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що ситуація з фінансуванням України дійсно складна.

— Ми можемо вважати себе відповідальними за поразку України, якщо нам не вдасться надати Україні це фінансування, — зазначила Джанет Єллен.

Вона пояснила, що «в України просто закінчуються гроші».

Питання захисту південного кордону США стало ключовим джерелом розбіжностей між демократами й республіканцями в Конгресі, яке нині гальмує схвалення додаткового фінансового запиту Білого дому.

Республіканці вимагають посилити вимоги до прибулих, аби зупинити міграцію, навіть шляхом порушення гуманітарних зобов’язань США, тоді як демократи виступають за комплексний перегляд системи міграції як такої.

Представники обох партій вели переговори, аби дійти компромісу, але сенатор Кріс Мерфі, головний перемовник від демократів, заявив журналістам, що переговори зірвалися, оскільки республіканці відмовилися відступити від вимог.

Раніше український чиновник повідомив ABC News, що американські поставки артилерійських снарядів в Україну впали «більш ніж на 30%» з початку війни Ізраїлю проти ХАМАС у Газі.