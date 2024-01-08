Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що влада ніколи не розглядала можливість створення міської військової адміністрації.

Про це він заявив під час пресконференції 4 січня, пишуть «НикВести».

Олександр Сєнкевич вважає, що немає передумов для розгляду ідеї створення міської військової адміністрації та висловив впевненість, що такі розмови, якщо і ведуться, проходитимуть без його участі.

— Не знаю, про це ніколи не йшла мова. Більш того, обговорення щодо створення міської військової адміністрації якщо буде йти, то це буде робитись без мене. Я не бачу передумов для початку розмов про створення міської військової адміністрації. Тому якщо такі розмови і велися, то я про них дізнаюся в той самий час, як і ви, — сказав він.

Олександр Сєнкевич додав, що Миколаїв є пілотним містом по воєнному відновленню і вже впроваджує ряд ініціатив, зокрема, використання цифрової екосистеми «Дрім» для підзвітного управління відновленням. На його думку, робота підрозділів міської ради настільки ефективна, що немає тих, хто зробив би це краще.

— Читаючи іноді новини і коментарі під ними, я розумію, що багато, хто не розуміє, що Миколаїв в багатьох напрямках є пілотним містом по воєнному відновленню. Наприклад, використання «Дріма» (цифрова екосистема для підзвітного управління відновленням — прим.) Миколаїв теж буде пілотувати. Наші підрозділи вже зустрічалися з розробниками цього «Дріма», з Міністерством відновлення, і також співпрацюємо для введення наших об'єктів туди. Тобто сьогодні та робота, яка проводиться підрозділами міської ради, вона дуже ефективна, і я не знаю, хто б міг її сьогодні робити більш ефективно. Окрім того, ми бачимо, як Президент України сьогодні піарить співпрацю Миколаєва з Данією, розповідає, що це унікальний випадок і перший випадок такої щільної співпраці, – повідомив він.

Слід зазначити, що міська військова адміністрація — це тимчасовий державний орган на період дії воєнного стану, який вводиться через неспроможність місцевого самоврядування виконувати покладені на них Конституцією та законами України повноваження.

Нагадаємо, що у зв'язку з широкомасштабним вторгненням Росії 24 лютого 2022 року набула статусу військової адміністрації.

У листопаді 2022 року президент України Володимир Зеленський створив три військові адміністрації на звільнених територіях Миколаївської області та призначив їхніх голів. Головою Снігурівської адміністрації, згідно з розпорядженням президента, став Іван Кухта, Первомайську очолив Максим Коровай, а Горохівську — Радіон Завадський.

Раніше, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що він не підтримує ідею проведення президентських, парламентських та місцевих виборів в країні під час війни.