Фракція «Батьківщина» у Верховній Раді не підтримала законопроект про мобілізацію, прийнятий у четвер, 11 квітня.

Про це свідчать результати поіменного голосування, опубліковані на сайті ВРУ.

Під час обговорення законопроекту голова фракції Юлія Тимошенко заявила, що він створення сильного війська, яке було буде здатним дати відсіч ворогу, необхідно мотивувати, добровільно залучаючи людей до служби, за яку вони отримуватимуть вищу грошову винагороду та гідний рівень медичного забезпечення.

— В цьому залі немає жодної дискусії про те, що без мобілізації війни виграти неможливо, що без сильної армії, яка поповнена мотивованими сильними людьми, неможливо захистити наших дітей. Дискусії ведуться відносно іншого питання — яка мобілізація буде ефективною. Насправді метою є якісне ефективне військо, яке зможе захистити Україну. Одне питання, чи дає цей закон відповідь на ключові речі, чи можемо ми цим законом поповнити нашу армії? Сьогодні війна ведеться професійно, армія мусить бути професійною. Якщо така армія не буде створена, нам буде важко, — сказала Юлія Тимошенко.

Крім того, фракція подавала понад 300 правок до законопроекту про мобілізацію, які б змінили його концепцію, проте жодна з них врахована депутатами не була.

Зокрема, депутати «Батьківщини» пропонували демобілізувати всіх, хто відслужив 36 місяців, встановити терміни ротацій та відпусток та збільшити грошове забезпечення тих, хто воює на передовій.

Також пропонувалось щонайменше 6 місяців перед відправленням на фронт навчати новобранців і зняти бронь з чиновників та депутатів, правоохоронців і суддів тощо.

— Ці 300 пропозицій міняли концпецію законопроекту, робили його дієвим, таким, який дозволить сформувати умови, щоб наша армія була найкращою. У нас була і залишається така можливість. Нам потрібно добровільно набирати професійних людей воювати в Збройних силах до перемоги. Тільки така модель може реально працювати і дати результат. Нам треба скоротити всі видатки бюджету і направити на мотивацію ставати професійними військовими. Ми пропонували внести статтю про те, що поранені військові лікуються стільки, скільки потрібно, щоб відновити здоровʼя у медзкладах будь-якого підпорядкування. Чому не врахували правку, де харчування військових на рівні, яке передбачене НАТО. Поранених продовжують годувати на 39 гривень, — додала Юлія Тимошенко.

Загалом законопроєкт підтримали 283 депутати, один був проти, а 49 утрималися.

Основні положення документа:

Визнані обмежено придатними і ті, хто має 2-3 групу інвалідності, мають повторно прийти ВЛК;

Щодо консульських послуг за кордоном, то протягом 60 днів потрібно буде оновити персональні дані в ТЦК. При цьому зробити це можна буде дистанційно електронною поштою, телефоном або через е-кабінет;

Обмеження права керування авто для ухилянтів від військової служби;

Необхідність обов'язково мати при собі військово-обліковий документ та показати його на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи ДПСУ.

Ухвалений документ передбачає зміни щодо процесів мобілізації, покарання для ухилянтів, базової військової служби, права на відстрочку, вводить нові обовʼязки військовозобовʼязаних і мотиваційні норми.

Нагадаємо також, що майже всі народні депутати, що представляють Миколаївщину та були присутні на засіданні, проголосували «за».

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.

Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.