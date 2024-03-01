Лавориський прикордонний пункт. Фото: D. Umbraso/LRТ

З четверга на п’ятницю Литва закрила ще два пропускні пункти на кордоні з Білоруссю — Лавориський та Райгардський.

У країні залишаються діяти лише пропускні пункти у М’ядинінкай та Шальчинінкай, пише LRT.

Влітку минулого року Литва також закрила два пропускні пункти на кордоні — Шумський та Тверячуський.

Литовські інституції стверджують, що це спрямоване на вирішення проблем національної безпеки, контрабанди, порушення міжнародних санкцій.

З 1 березня також припинено рух пішоходів та велосипедистів через прикордонні пропускні пункти у М’ядинінкай та Шальчинінкай, заборонено посадку та висадку пасажирів на залізничних прикордонних пунктах Кяна та Кібартай, за винятком особливих випадків, рішення щодо яких прийматиметься Службою охорони державного кордону.

Крім того, ухвалено рішення обмежити на 50 відсотків кількість дозволів, що видаються білоруським та литовським перевізникам, які здійснюють регулярні міжнародні пасажирські перевезення автобусами.

Нагадаємо, Литва розкритикувала намір поляків заблокувати кордон через українське зерно. Як повідомлялося, з 1 березня польські фермери планують частково блокувати рух на кордоні з Литвою протягом тижня.