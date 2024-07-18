Мер Олександр Сєнкевич разом зі своїм замом Сергієм Коренєвим на Конференції з відновлення України в Берліні (URC), фото: «НикВести»

Усі міжнародні партнери, які співпрацюють з Миколаєвом, знають, що віце-мер та голова робочої групи з відновлення міста Сергій Коренєв фігурує у судовій справі щодо розкрадання на реконструкції Соборної площі.

Про це в інтвервʼю виданню «РБК-Україна» заявив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, на нещодавній Конференції з відновлення України, яка пройшла в Берліні, міський голова Олександр Сєнкевич прибув разом із своїм заступником Сергієм Коренєвим.

За словами мера, у питаннях відновлення та міжнародної співпраці місто не привʼязується до особистостей. Крім того, він каже, що процеси закупівель проходять під контролем та повністю звітується.

— Вони всі про це знають, посольство Данії та всі, хто з нами працює, навіть антикорупційні ініціативи. Усі очікують на рішення суду. Ми не прив'язуємося до особистостей, ми працюємо з Європейською антикорупційною ініціативою та змінюємо структуру. Структуру закупівель наших підприємств, найбільших споживачів бюджету. На підставі цього змінюємо структуру, зараз запроваджуємо першу наглядову раду у «Миколаївводоканалі», відома юридична компанія допомагає нам у підготовці. Знову ж таки, ми перші в Україні, хто зробив сайт-звіт про міжнародну допомогу, більше таких ніде немає. Вся інформація всієї отриманої допомоги, починаючи з 2022 року до сьогодні, публікується на сайті, — сказав Олександр Сєнкевич.

Справа Соборної площі в Миколаєві

Весною 2019 року Департамент ЖКГ Миколаївської місьради, керівником якого тоді був Сергій Коренєв, заплатив 1,5 мільйона гривень компанії Урбан Констракт за виготовлення проекту реконструкції Соборної площі.

На початку 2020 року СБУ розпочала справу за підозрою у завищенні ціни реконструкції. У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що співробітники департаменту, користуючись своїми посадовими повноваженнями в ході проведення тендерів щодо розробки проектно-кошторисної документації та визначення підрядника, який виконуватиме роботи з реконструкції Соборної площі, забезпечили перемогу двом компаніям: миколаївській «Урбан Констракт» (проектант ) та одеської «БВК Пік-Буд» (підрядник). Тоді співробітники Служби безпеки прийшли з обшуком до Департаменту житлово-комунального господарства міської ради, де перевіряли документи щодо реконструкції Соборної площі.

Ремонтом площі займалася одеська фірма «БВК Пік-Буд». 17 травня 2019 року Департамент ЖКГ уклав із нею договір на 88,3 мільйона гривень. Документ було підписано внаслідок проведення повторного тендеру. Під час проведення попередніх торгів із реконструкції Соборної площі ця ж компанія пропонувала виконати роботи майже на 7 мільйонів дешевше — за 81 мільйон 600 тисяч гривень. Зокрема під час першого тендеру перемогла фірма депутата Миколаївської міської ради 7-го скликання Олександра Шанайця «ДСК Миколаївський домобудівний комбінат» з пропозицією в 81,5 мільйона гривень.

Однак у результаті тендерний комітет Департаменту ЖКГ відмовився підписувати договір не лише з переможцем аукціону, а й трьома іншими фірмами, які також брали у ньому участь. Причиною цього стала невідповідність документації учасників заявленим вимогам. Зокрема, договір із компанією «БВК «Пік-Буд» відмовилися укладати через відсутність однієї довідки про наявність техніки.

Наприкінці 2019 року управління ДАБК у Миколаївській області оштрафувало на 1,8 мільйона гривень департамент ЖКГ Миколаївської міськради через експлуатацію Соборної площі, тоді як рішення про здачу об'єкту після його реконструкції ще не ухвалювалося. Тоді Сергій Коренєв повідомив, що грошей на виплату штрафу немає. До того ж, юристи департаменту готували апеляцію на рішення ДАБКу. Якщо ж суд першої інстанції не стане на бік ДЖКГ, чиновники мають намір піти вище. При цьому він зазначив, що якщо таки доведеться виплачувати штраф, то ДЖКГ шукатимуть кошти.

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич вважав, що інсинуаціями перевірки Державної архітектурно-будівельної інспекції.

10 серпня 2021 року НАБУ прийшли з обшуком у квартиру заступника міського голови Миколаєва, директора департаменту ЖКГ Сергія Коренєва. Мер Миколаєва Олександр Сенкевич назвав «знущанням над людською гідністю та сім'єю» сьогоднішні обшуки та заявив, що НАБУ перетворилося на інструмент політичного тиску.

Увечері того ж дня НАБУ затримали Сергія Коренєва, його заступника Олександра Брижатого, а також керівників низки фірм.

Затримання Сергія Коренєва, серпень 2021 року, фото: НАБУ Затримання Сергія Коренєва, серпень 2021 року, фото: НАБУ

ВАКС обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб з правом внесення застави, проте призначив кожному його різну суму. Зокрема, Сергію Кореневу суд визначив заставу 3 мільйони 518 тисяч гривень, Олександру Брижатому – 953 тисячі гривень та Марині Лозовенко – 1 мільйон 400 тисяч гривень. Пізніше усі троє вийшли під заставу.

18 жовтня ВАКС надав дозвіл Сергію Кореневу зняти електронний браслет.

В січні 2022 року НАБУ та САП завершили розслідування справу про заволодіння майже 27 мільйонами гривень на реконструкцію Соборної площі.

В червні 2023 року ВАКС призначив справу щодо розкрадання на реконструкції до розгляду по суті.