Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про перезавантаження Бюро економічної безпеки.

Про це відомо з картки закону № 10439.

Згідно з документом, передбачається обовʼязкова переатестація співробітників і надання визначального голосу при відборі та переатестації співробітників міжнародним партнерам.

Зазначається, що документ був підготовлений для виконання зобов’язань України, взятих перед Міжнародним валютним фондом від 24 березня 2023 року.

Переатестація проводиться комісією, де 6 - від новообраного директора БЕБ і 6 - від міжнародних партнерів, але за пропозицією українського бізнес-середовища.

Окрім того, документ встановлює обов’язкове проходження психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа перед призначенням людини на посаду в БЕБ.

Також передбачається обов’язкове проходження переатестації усіх працівників. Її проводитиме комісія, яка складатиметься з 12 людей, половина з яких — призначатимуться директором БЕБ, а інша половина — міжнародними партнерами.

Нагадаємо, Детективи Бюро економічної безпеки попри тиск, звернення до громадських організацій, скарги та публічні звинувачення оголосили про підозру в ухиленні від сплати 32 мільйонів гривень податків двом керівникам товариств, що виготовляли консервну продукцію.