Президент України Володимир Зеленський заявив, що не всі окуповані Росією території можна відвоювати силою, іноді для цього потрібна лише дипломатія та міжнародний вплив.
Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю ВВС.
— Це не означає, що всі території будуть повернуті силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти, — сказав президент.
Крім того, він додав, що слабша Росія на полі бою поставить Україну в сильнішу позицію за столом переговорів.
— Тиснучи на Росію, я думаю, що можна домовитися про дипломатичне врегулювання, — сказав Володимир Зеленський.
В інтервʼю BBC він також сказав, що передбачав час, коли піде у відставку, але це станеться «…не раніше, ніж закінчиться війна».
Нагадаємо, опитування Центру Разумкова показало, що українці розділені у поглядах щодо переговорів з Росією. Більшість не згодні з умовами Путіна. Зазначається, що 44% українців вважають, що настав час для початку офіційних мирних переговорів України і Росії, водночас 35% переконані, що це не так.
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що не всі окуповані Росією території можна відвоювати силою, іноді для цього потрібна лише дипломатія та міжнародний вплив.
Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю ВВС.
— Це не означає, що всі території будуть повернуті силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти, — сказав президент.
Крім того, він додав, що слабша Росія на полі бою поставить Україну в сильнішу позицію за столом переговорів.
— Тиснучи на Росію, я думаю, що можна домовитися про дипломатичне врегулювання, — сказав Володимир Зеленський.
В інтервʼю BBC він також сказав, що передбачав час, коли піде у відставку, але це станеться «…не раніше, ніж закінчиться війна».
Нагадаємо, опитування Центру Разумкова показало, що українці розділені у поглядах щодо переговорів з Росією. Більшість не згодні з умовами Путіна. Зазначається, що 44% українців вважають, що настав час для початку офіційних мирних переговорів України і Росії, водночас 35% переконані, що це не так.