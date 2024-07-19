Володимир Зеленський, скриншот з відео ВВС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не всі окуповані Росією території можна відвоювати силою, іноді для цього потрібна лише дипломатія та міжнародний вплив.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю ВВС.

— Це не означає, що всі території будуть повернуті силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти, — сказав президент.

Крім того, він додав, що слабша Росія на полі бою поставить Україну в сильнішу позицію за столом переговорів.

— Тиснучи на Росію, я думаю, що можна домовитися про дипломатичне врегулювання, — сказав Володимир Зеленський.

В інтервʼю BBC він також сказав, що передбачав час, коли піде у відставку, але це станеться «…не раніше, ніж закінчиться війна».

Нагадаємо, опитування Центру Разумкова показало, що українці розділені у поглядах щодо переговорів з Росією. Більшість не згодні з умовами Путіна. Зазначається, що 44% українців вважають, що настав час для початку офіційних мирних переговорів України і Росії, водночас 35% переконані, що це не так.