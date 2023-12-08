Департамент містобудування Миколаївської міськради оголосив тендер на нове будівництво зруйнованого корпусу ліцею №60 у Варварівці.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, передають «НикВести».

На будівництво планують витратити 106 мільйонів 860 тисяч гривень. Згідно з тендерною документацією, за ці кошти підрядник окрім зведення частини будівлі навчального закладу має облаштувати її необхідним устаткуванням та меблями: обладнання для проведення занять з фізичної культури, ноутбуки, парти, мультимедійні дошки з проекторами тощо.

Усі роботи з нового будівництва ліцею замовник планує завершити трохи більше ніж за рік, до 31 грудня 2024 року.

Нагадаємо, що у липні департамент містобудування уклав договір з товариством з обмеженою відповідальністю «Конкорд Проект» на виготовлення проекту будівництва ліцею №60 на суму 1 мільйон 490 тисяч гривень.

Навчальний заклад було зруйновано у липні 2022 року. Внаслідок атаки було знищено один із корпусів ліцею, пошкоджено також дитячий майданчик поряд.

Зазначимо, що будівництво ліцею у Варварівці — це один із 12-ти об'єктів Миколаївщини, що були пошкоджені внаслідок російської агресії, які претендують на 1 мільярд 960 мільйонів гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Як повідомлялося, відбудувати ліцей №60 хочуть за 200 мільйонів гривень до кінця 2028 року. Така сума вказується у капітальних видатках бюджету Миколаєва.

Зазначимо, що навчальний заклад був першим об’єктом міської програми «Теплий дім». Після ремонту його відкрили восени 2018 року. Зауважимо, що ракетний удар РФ нанесла по іншому корпусу закладу.