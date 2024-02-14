Засновник сервісу пошуку IT-вакансій Djinni та ІТ-спільноти DOU Максим Іщенко задонатив на облаштування укриття школи у Миколаївській області 300 тисяч гривень.

Передати таку суму коштів він вирішив після подкаста «УТ-2» з засновницею фонду savED Анною Новосад, пишуть «НикВести».

Тоді під час спілкування з ведучими подкасту ексміністерка освіти розповіла про масштаби руйнування та прицільне знищення РФ закладів освіти, зокрема, в Миколаївській області.

Одним з таких закладів є школа в селі Червона Долина, відновленням якої savED займається. Доступу до навчання в населеному пункті потребують 154 дитини.

Зруйнована російськими обстрілами школа в Червоній Долині, фото з відкритих джерел

— Потрібні ресурси для відновлення. Якщо в когось є змога донатити не лише на зброю, але й на освіту, то це було б дуже круто. Ми, до речі, хочемо робити ряд програм для старшокласників, які б могли в критичних ситуаціях мати змогу швидко заробляти, опанувати якісь digital-професії, базовий IT, — сказала Анна Новосад.

Після пропозиції у вересні минулого айтівець Максим Іщенко передав фонду 300 тисяч гривень, які залучили для робіт з відновлення укриття. Це, як пояснили «НикВести» у фонді, була його особиста ініціатива.

Зараз в школі вже підготовлені деякі класи, але робота триває надалі.

Оновлені кабінети школи в Червоній Долині, фото: savED Оновлені кабінети школи в Червоній Долині, фото: savED

Червона Долина — село в Баштанському районі, яке 8 місяців безперервно обстрілювали і лише в серпні 2023 року туди стали повертатись люди: ремонтувати не лише житлові будинки, а й адміністративні будівлі.

Варто зазначити, що на території деокупованої частини Миколаївщини благодійники, зокрема savED, в співпраці з Миколаївською ОВА побудують 5 модульних шкіл.

Як фонд savED допомагає Миколаївській області?

savED — це міжнародний благодійний фонд, який відновлює доступ до освіти в громадах, що постраждали від війни в Україні.

Так, у серпні 2023 року savED запустила програму громадянської освіти для миколаївських школярів. Учні 10 шкіл Миколаївської отримали можливість взяти участь у програмі громадянської освіти та втілити у життя власні соціальні проекти.

У грудні стло відомо, що учні пʼяти шкіл Миколаївщини виграли гранти на 5 тисяч доларів в рамках освітнього проекту програми з громадянської освіти від Spirit of America та savED.

Також фонд разом видання «Українська правда» в рамках кампанії «До школи знов» оголосили збір коштів на облаштування укриття для Миколаївського ліцею №55, який у новому навчальному році має стати ключовою школою в районі міста.

Крім того, благодійний фонд savED разом з книгарнею Readeat зібрали 340 тисяч гривень на придбання книжок для бібліотек Миколаївської області.