Берегоукріплення. Фото для ілюстрації з сайту osnova-group.com.ua

Адміністрація Заводського району у Миколаєві оголосила тендер на укріплення частини берегової лінії мікрорайону Велика Корениха, що постраждала внаслідок підриву Каховської ГЕС у червні 2023 року.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Очікувана вартість робіт складає 1 мільйон 670 тисяч гривень. Завершити укріплення берегу переможець тендеру повинен до 2 грудня цього року.

Скриншот закупівлі з ProZorro

В коментарі «НикВести» голова Заводського району Віктор Дмитрук розповів, що мова йде про укріплення ділянку берегової лінії яка сполучає частини мікрорайону. Вона почала руйнуватися після підняття рівня води внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС.

— На Великій Коренисі є декілька таких об’єктів які руйнуються в наслідок ерозії. Ми будемо робити перші міри для того, щоб забезпечити більш сталий стан берегової лінії на території між першим і другим відділенням Великої Коренихи. Там є дорога, вона асфальтована, але в наслідок цієї ерозії вже пішли руйнування дороги, а вона звʼязує між собою два мікрорайоні Великої Коренихи, — сказав Віктор Дмитрук.

Ділянка берегової лінії, на якій передбачені роботи з берегоукріплення. Скриншот з Google Maps

Процес подачі тендерних пропозицій триває до 29 серпня, а проведення аукціону заплановано на 30 серпня.

Підрядник повинен виконати наступні роботи: зруйнувати залізобетонні масиви, відбити дефектний шар бетону з конструкцій, вивезти сміття, розробити ґрунт, улаштувати підстилаючий шар геотекстилю, відсипати щебінь, засипати пазухи, спланувати укоси, ущільнити ґрунт, виготовити масиви, укріпити берег, встановити плити та виконати замонолічування стиків плит підпорних стінок.

Наслідки підриву Каховської ГЕС для Миколаївщини

Як відомо, на світанку 6 червня стало відомо про підрив дамби Каховської ГЕС. За лічені години в зоні підтоплення опинилися села й міста Херсонщини та Миколаївщини. Зокрема, вода пройшла через 13 населених пунктів Снігурівської громади.

Вже 9 червня стало відомо, що вода піднялась на 6 метрів. Для того, аби вона відійшла, знадобилося кілька тижнів.

Одразу після катастрофи 13 червня екоактивісти за підтримки Українського наукового центру екології провели дослідження, щоб проаналізувати стан водойм внаслідок підриву. Наступна екологічна місія відбулася в липні.

Цього разу проби були взяті в місті Снігурівка та в селі Афанасіївка, які були повністю відрізані водою.

Через затоплення в Снігурівській громаді було зруйновано або знесено потужністю води більше 7 мостів. Крім того, затоплено було 375 будинків.

25 березня 2024 року екоактивісти спільно з Українським науковим центром екології моря провели четверту екологічну місію з дослідження наслідків підриву Каховської ГЕС.