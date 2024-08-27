Обвал берегової лінії Намиву у грудні 2023 року. Архівне фото «НикВести»

У Миколаєві продовжує руйнуватися берегова лінія мікрорайону Намив. Через ерозію зменшується ширина пляжної зони.

Про це в коментарі «НикВести» розповів голова Заводського району Миколаєва Віктор Дмитрук.

Нагадаємо, що у грудні минулого року на Намиві стався обвал частини берегової лінії. Тоді в міськраді пообіцяли, що шукатимуть кошти на берегоукріплення у міжнародних донорів.

«НикВести» звернулися до адміністрації району, щоб дізнатися на якому етапі зараз пошук фінансування та чи не погіршився за цей час стан берегової лінії.

— Я не експерт і можу казати тільки наглядаючи візуально, що там відбувається. Наразі потрохи ерозія бере своє, зменшується ширина пляжної зони на Намиві, тому я вважаю що це потрібно обовʼязково доводити до логічного завершення і будувати хвилерізи. Я вважаю, що це питання зараз гостро стоїть для мешканців міста, — сказав голова адміністрації Віктор Дмитрук.

Він розповів, що поки кошти на берегоукріплення знайти не вдалося, але останні зустрічі міського голови Олександра Сєнкевича з донорами дають надію, що найближчим часом вдасться провести укріплюючи роботи.

— Зараз дійсно іде активний пошук донорів, які можуть бути долучені до цього. Більш того скажу, що останні зустрічі нашого міського голови з донорами показали, що є велика вірогідність того, що будуть знайдені такі організації які профінансують це. Адже це стосується екології та життєдіяльності досить великого мікрорайону міста, — сказав Віктор Дмитрук.

Щодо вартості робіт, то наразі важко оцінити яка точна сума необхідна на берегоукріплення.

— Яка вартість зараз не можна точно сказать, оскільки ви самі розумієте, що проєкт 2020 року і 2024 це різні речі, — зазначив Віктор Дмитрук.

Нагадаємо, у лютому 2022 року повідомлялося, що на зміцнення берегової лінії мікрорайону Намив потрібно 48 мільйонів гривень, однак коштів на це в міському бюджеті не було.

Обвал берегової лінії Намиву у грудні 2023 року. Архівне фото «НикВести» Обвал берегової лінії Намиву у грудні 2023 року. Архівне фото «НикВести»

За два роки до того, у листопаді 2020 року, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич обіцяв, що зміцнення берегової лінії розпочнуть 2021 року.

Журналісти показали результати руйнування берегової лінії мікрорайону Намив у червні 2018 року. Тоді вода забрала кілька метрів пляжу, а фундаменти багатоповерхових будинків починали просідати.

Того ж року жителі Намиву почали бити на сполох, що вода змиває берегову лінію. З цього приводу в мерії Миколаєва відбулося засідання, де обговорили можливу реалізацію проєкту берегоукріплення, благоустрою пляжної смуги та санітарного стану території.

Крім цього, у 2016 році Департамент житлово-комунального господарства оголошував торги з розробки проєкту берегоукріплення Намиву вартістю 416 тисяч гривень. Для цього планували збудувати набережну. Тоді у торгах перемогла компанія «ДБК-Проект», з якою було підписано договір і яка розробила проєкт берегоукріплення.

У жовтні 2019 року стало відомо, що Управління капітального будівництва Миколаївської міськради витратить 1 мільйон 472 тисячі 340 гривень на розробку проєкту щодо зміцнення берегової лінії Намиву. Пізніше начальник УКБ Григорій Патока пояснив, що необхідність розробки другого проєкту пов'язана зі зміною певних норм у будівництві.