На Вознесенщині запрацював медичний кол-центр. Фото: Миколаївська ОВА

У вівторок 28 травня на базі закладів охорони здоровʼя Вознесенського району відкрили кол-центр з навченим персоналом та відділом сервісу і комунікації.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Кол-цент організували завдяки проєкту «Спеціальної програми підтримки України/ EU4ResilientRegions», який співфінансується Європейським Союзом та Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) й реалізується GIZ Ukraine та благодійною організацією «100% Життя».

Директорка та радниця проєкту GIZ Юлія Грубер зазначила, що впровадження роботи такого кол-центру розвантажить медиків та допоможе у формуванні попереднього запису на прийом. Оператори надаватимуть інформацію про розклад роботи лікарів, діагностичні процедури та правила підготовки до них, що напряму впливає на якість медичних послуг.

На Вознесенщині запрацював медичний кол-центр. Фото: Миколаївська ОВА На Вознесенщині запрацював медичний кол-центр. Фото: Миколаївська ОВА На Вознесенщині запрацював медичний кол-центр. Фото: Миколаївська ОВА

У рамках цієї ж програми, для забезпечення потреб медичних закладів району, коштом Німеччини також була закуплена компʼютерна техніка, генератори, зарядні станції, лабораторно-діагностичне обладнання, портативне медичне обладнання, операційний стіл, а також облаштовано гінекологічний кабінет безбарʼєрного доступу, станція очистки води та побудована нова модульна котельня.

На Вознесенщині запрацював медичний кол-центр. Фото: Миколаївська ОВА На Вознесенщині запрацював медичний кол-центр. Фото: Миколаївська ОВА На Вознесенщині запрацював медичний кол-центр. Фото: Миколаївська ОВА

Разом із запуском кол-центру, для мешканців Вознесенщини запрацює сонячна електрична станція. За попередніми розрахунками вона забезпечуватиме до 70 % потреб в електриці лікувального закладу.

Нагадаємо, що подібний кол-центр також вже працює на базі медичних закладів Баштанського району.