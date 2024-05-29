У вівторок 28 травня на базі закладів охорони здоровʼя Вознесенського району відкрили кол-центр з навченим персоналом та відділом сервісу і комунікації.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Кол-цент організували завдяки проєкту «Спеціальної програми підтримки України/ EU4ResilientRegions», який співфінансується Європейським Союзом та Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) й реалізується GIZ Ukraine та благодійною організацією «100% Життя».
Директорка та радниця проєкту GIZ Юлія Грубер зазначила, що впровадження роботи такого кол-центру розвантажить медиків та допоможе у формуванні попереднього запису на прийом. Оператори надаватимуть інформацію про розклад роботи лікарів, діагностичні процедури та правила підготовки до них, що напряму впливає на якість медичних послуг.
У рамках цієї ж програми, для забезпечення потреб медичних закладів району, коштом Німеччини також була закуплена компʼютерна техніка, генератори, зарядні станції, лабораторно-діагностичне обладнання, портативне медичне обладнання, операційний стіл, а також облаштовано гінекологічний кабінет безбарʼєрного доступу, станція очистки води та побудована нова модульна котельня.
Разом із запуском кол-центру, для мешканців Вознесенщини запрацює сонячна електрична станція. За попередніми розрахунками вона забезпечуватиме до 70 % потреб в електриці лікувального закладу.
Нагадаємо, що подібний кол-центр також вже працює на базі медичних закладів Баштанського району.
|
Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
|
У вівторок 28 травня на базі закладів охорони здоровʼя Вознесенського району відкрили кол-центр з навченим персоналом та відділом сервісу і комунікації.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Кол-цент організували завдяки проєкту «Спеціальної програми підтримки України/ EU4ResilientRegions», який співфінансується Європейським Союзом та Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) й реалізується GIZ Ukraine та благодійною організацією «100% Життя».
Директорка та радниця проєкту GIZ Юлія Грубер зазначила, що впровадження роботи такого кол-центру розвантажить медиків та допоможе у формуванні попереднього запису на прийом. Оператори надаватимуть інформацію про розклад роботи лікарів, діагностичні процедури та правила підготовки до них, що напряму впливає на якість медичних послуг.
У рамках цієї ж програми, для забезпечення потреб медичних закладів району, коштом Німеччини також була закуплена компʼютерна техніка, генератори, зарядні станції, лабораторно-діагностичне обладнання, портативне медичне обладнання, операційний стіл, а також облаштовано гінекологічний кабінет безбарʼєрного доступу, станція очистки води та побудована нова модульна котельня.
Разом із запуском кол-центру, для мешканців Вознесенщини запрацює сонячна електрична станція. За попередніми розрахунками вона забезпечуватиме до 70 % потреб в електриці лікувального закладу.
Нагадаємо, що подібний кол-центр також вже працює на базі медичних закладів Баштанського району.