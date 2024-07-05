Антон Табунщик, голова Миколаївської обласної ради, фото з Facebook-сторінки

Голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик вважає, що в регіоні необхідно створити індустріальні парки для залучення інвесторів та створення додаткових робочих місць.

Про це у пʼятницю, 5 липня, говорили на міжвідомчій нараді щодо створення та функціонування індустріальних парків у Миколаївській області.

— Чому це потрібно? Тому що індустріальні парки це майданчик для залучення інвесторів, створення нових робочих місць, наповнення бюджету податками та подальший розвиток громади. Крім того, перевага Миколаївщини у цьому напрямку в доступі до моря, що дасть змогу розширити функціонал парку. Сьогоднішня нарада – важливий крок для відновлення Миколаївщини. Державна влада, місцеве самоврядування та бізнес мають співпрацювати для однієї цілі – розвиток підприємництва, а значить і громад. Тому обговорили створення індустріальних парків у Миколаївській області з багатьох аспектів: як законодавство забезпечує ІП, процес реєстрації та функціонал, проектування, монтаж та приєднання до комунікацій, — вважає голова обласної ради.

Міжвідомча нарада щодо створення та функціонування індустріальних парків, фото з Facebook-сторінки Міжвідомча нарада щодо створення та функціонування індустріальних парків, фото з Facebook-сторінки

Антон Табунщик розповів, що наразі розглядається варіант створення семи парків у різних районах Миколаївської області.

Пʼять з них на етапі проєктних пропозицій, ще одного у Миколаєві вже розроблена концепція та виділена земельна ділянка, а в іншого у Вознесенську вже затверджена концепція та триває процес реєстрації.

— Зі свого боку, згідно з законодавством, обласна влада може надавати пільги по місцевим податкам для стимулювання учасників парку. Станом на зараз в Україні зареєстровано 82 індустріальних парки. Це тривалий процес, але маємо надію, що протягом кількох років у цьому списку будуть ще інші, створені саме у Миколаївській області, — повідомив він.

Як відомо, у березні 2024 року Миколаївський індустріальний парк «Енергія» виключили із офіційного реєстру через відсутність звітів про роботу.

Раніше повідомлялося, що в Україні запрацюють ще два індустріальні парки — у Рівненській та Львівській областях.

Нагадаємо, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що держава має допомогти створити на зруйнованих або пошкоджених війною територіях техно- та індустріальні парки, аби забезпечити робочі місця та наповнення місцевих бюджетів.

Секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько вважає, що вільна економічна зона допоможе відкрити «вікно можливостей» для інвесторів, які прийдуть у Миколаїв та будуть готові вкладати гроші у бізнес.

Водночас народний депутат України Олександр Пасічний вважає, що Миколаєву необхідно вивчати досвід створення індустріальних парків, щоб у майбутньому залучати інвесторів та поповнювати міський бюджет.