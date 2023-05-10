У миколаївському управлінні охорони здоров’я розробили механізм та підрахували, скільки потрібно виділити коштів з міського бюджету, щоб забезпечити муніципальною надбавкою лікарів.

Пропозиції мають надати депутатам на засідання комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту у четвер, 11 травня.

На сьогоднішньому брифінгу з журналістами начальниця міського управління охорони здоров’я Ірина Шамрай зазначила, що було вивчено досвід по надбавкам різних міст країни та виведено середній показник. Також Шамрай хоче запропонувати надбавки зробити диференційованими, щоб суми виплат залежали від завантаження медичного працівника.

— Наприклад місто Київ затвердило муніципальну надбавку починаючи з 2023 року. У них передбачені кошти у сумі 3 мільярди 640 мільйонів гривень на муніципальну надбавку медичним працівникам. Такі міста, як Дніпро, Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ, Черкаси, Луцьк, Рівне, Чернігів, Суми, Херсон — там муніципальна надбавка не передбачена, — розповіла Ірина Шамрай.

Крім того, вона зазначила, що особисто наполягати на введені надбавок не буде. На її думку, наразі треба допомагати фінансово не лікарям, а військовим, Також Шамрай наголосила, що подібні виплати лікарям відсутні у багатьох містах.

— Ми деколи забуваємо, що наша країна воює. І якщо мене спросять: «Кому віддати ці кошти? Нашим хлопцям, які сидять в окопах, чи лікарям, які мають самі на себе заробляти?». Звичайно, краще віддати їх на потреби нашої країни. Якщо наша країна, не дай Бог, станеться так, що не буде нашої країни, то і лікарів цих не треба буде. У нас не буде умов для роботи. Сьогодні ті люди, які стоять на передовій (забезпечують, — ред.)те, що ми прокидаємося в своїх ліжках і маємо можливість лікувати своїх пацієнтів. Я особисто не буду наполягати на цих надбавках. Це моє таке бачення, — заявила керівниця міського управління охорони здоров’я.

Нагадаємо, що очільниця фракції «Європейської солідарності» в Миколаївській міськраді Олена Кісельова запропонувала ввести мораторій на звільнення керівників лікарень та скорочення штатів у медзакладах на час війни.

До цього начальниця міського управління охорони здоров’я Ірина Шамрай заявила, що в миколаївській ЛШМД необхідно скоротити шість медпрацівників, які наразі за кордоном та не виконують свою роботу. Крім того у лікарні існує 299 незайнятих посад.

Як повідомлялося раніше, голова комісії міськради з питань законності Олена Кісельова вважає, що при перерозподілі понад мільярда гривень залишків бюджету Миколаєва могли знайти гроші, аби дофінансувати Лікарню швидкої медичної допомоги.

Як повідомлялося, профільна комісія Миколаївської міськради розгляне питання скорочення штату в Лікарні швидкої медичної допомоги у п’ятницю — через день після засідання сесії.

Депутатка міськради, головна лікарка лікарні №1 Марія Грачова підтримала скорочення штатів у медзакладах Миколаєва. Водночас вона підтвердила, що в місті є відтік медичних кадрів.

Цього року ЛШМД отримала від НСЗУ всього 91 мільйон гривень, в той час як минулого року – 128 мільйонів гривень, через що з 1 квітня в закладі скоротили ставки співробітникам.

31 березня редакція «НикВести» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря ЛШМД Олександра Дем’янова про скорочення штату співробітників через скорочення фінансування лікарні з боку Національної служби здоров’я України.

Реагуючи на цю публікацію, чиновники почали масово заявляти про те, що це не вплине на працюючих лікарів, оскільки стосується лише вакансій, у міськздраві сказали, що це не вплине на якість обслуговування, а воєнний губернатор пояснив це реформами в медицині.

Однак запевняння чиновників про те, що скорочення медперсоналу лікарні швидкої медичної допомоги (ЛШМД) Миколаєва стосується не працюючих лікарів, а лише вакансій, виявились неправдою.

Головний лікар Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем’янов розповів, як приймалося рішення про скорочення ставок у закладі та чому вважає «оптимізацію» лікарні правильною.

Також медичний персонал лікарні, яким на 25% скорочують заробітну плату, розповіли, як цілодобово лікували важкопоранених людей у перші місяці війни.

Також раніше повідомлялося, що у нейрохірургії ЛШМД залишилося працювати 6 нейрохірургів з 12. При цьому не все з них мають право самостійно оперувати.

Ексзавідуючий нейрохірургічним відділенням Ігор Скоропад розповів, що його змусило залишити заклад і поїхати в інший регіон ставлення з боку чиновників міської ради.