У вівторок, 30 травня, спеціалісти ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» в рамках підготовки до наступного опалювального періоду почали замінювати магістральну тепломережу в мікрорайоні Намив, де на передодні виявили порив.

Про це повідомило комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» в соціальній мережі фейсбук.

Днями спеціалісти ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» після проведення гідравлічних випробувань виявили порив на магістральній тепломережі у мікрорайоні Намив.Тому планується замінити на застарілих ділянках труби опалення діаметром 426 міліметрів.

«Комплексна заміна трубопроводу дозволить якісно та безперебійно постачати теплоносій майже третині мешканців мікрорайону Намив - близько 30 багатоповерхівок», – кажуть в «Миколаївоблтеплоенерго».

Також вони зазначають, що наразі комунальне підприємство на 30% готове до опалювального сезону 2023-2024 рр. Й для цього на 63 кілометрах тепломереж проведено гідравлічні випробування за яким фактично підготовлено 18 котельні та 47 теплових пунктів, як індивідуальних, так і центральних.

Нагадаємо, що нещодавно в мікрорайоні Миколаєва «Соляні» йшли також ремонтні роботи з заміни понад 200 метрів тепломережі.

А також, що з початку листопада в Миколаївській області відновили електропостачання до 72 з 85 деокупованих міст та сіл, що становить майже 84,7% споживачів, які виживали під обстрілами без електрики понад вісім місяців.