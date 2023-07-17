У Миколаївській міській раді планують до кінця року освоїти 600 мільйонів гривень з державного бюджету на заміну ділянок водопровідних труб.

Про це розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич в інтерв’ю виданню «Mind».

Міський горова зазначив, що процес заміни труб тривалий. Зараз у місті можна спостерігати багато розритих ділянок, де комунальники ремонтують каналізаційні колектори і труби водопостачання. В цьому питанні місту допомагають міжнародні партнери, які надають труби, насоси та інше обладнання.

— Щодо кілометражу труб, то з початку війни «Миколаївводоканал» замінив близько 20 кілометрів труб різних видів й діаметрів. Стосовно витрачених на це грошей, то ми робимо все силами комунального підприємства, а труби отримуємо від іноземних партнерів. Наші партнери контролюють використання технічної допомоги, а ми контролюємо якість виконання робіт, — розповів Олександр Сєнкевич.

Також місто приймає участь у державній програмі, за якою до кінця року місто зможе використати на заміну великих магістральних труб 600 мільйонів гривень.

— Поки відбувається процес проєктування. Наприклад, зараз великі магістральні труби плануємо замінити за програмою, на яку виділяє кошти український уряд. Думаю, що близько 600 мільйонів гривень ми зможемо використати цьогоріч для заміни труб, — сказав він.

Раніше повідомлялося, що в Інгульському районі ОКП «Миколаїоблтеплоенерго» замінить 30 метрів трубопроводу опалення діаметром 108 міліметрів через дефекти на мережі.

Також в мікрорайоні Миколаєва Північний замінено 960 метрів водопроводної мережі.

Крім того, у Миколаєві комунальники замінили 13 метрів вщент зруйнованої труби на нову поліетиленову.

Що з водою в Миколаєві?

Російські війська ще у квітні 2022 року зруйнували водопровід, через який Миколаїв отримував питну воду.

Раніше «НикВести» писали, що вода у кранах миколаївців є небезпечною для споживання, оскільки містить ентерококи, синьогнійну паличку, токсичні елементи, має підвищений вміст хлоридів, сульфатів, сухого залишку та інше.

Більше інформації про те, чим загрожує містянам вживання «технічної» води та що чекає на жителів міста далі – у матеріалі «Миколаїв. Місто, що тримає оборону півдня, страждає від спраги».

У березні 2023 року директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко, заявив про можливу загрозу руйнації системи каналізації через вплив солоної води. За його словами за останній рік було водоканал ліквідував понад 1000 витоків, а після запуску подачі солоної води кількість аварій на добу зросла до 10-15 разів. Крім того, бетонні каналізаційні колектори також починають деградувати.

Європейський інвестиційний банк схвалив додаткове кредитне фінансування на 20 мільйонів євро для покращення водопостачання та водовідведення у Миколаєві у межах Програми розвитку муніципальної інфраструктури України.

Раніше повідомлялося, що з державного бюджету збираються виділити 1,2 мільярда гривень на відновлення системи водопостачання в Миколаєві. Такий крок необхідний місту, оскільки солона вода роз’їдає труби і з часом у Миколаєві доведеться міняти всю систему водопостачання.

У водоканалі розглядають шість варіантів облаштування нового місця водозабору для забезпечення Миколаєва питною водою.

Як відомо, пошуки альтернативного джерела водозабору почалися ще влітку минулого року. Тоді гендиректор водоканалу Борис Дуденко розповідав лише про декілька кілька варіантів, звідки брати таку кількість води, що необхідна для заповнення системи водопостачання нашого міста та її цілодобової роботи.

Перший варіант — піднятися вище руслом Південного Бугу, обрати місце, де якісна прісна вода, побудувати там станцію водозабору, прокласти трубопровід до Миколаєва.

Другий — продовжити закачування води з Дніпро-Бузького лиману, але поставити установки зворотного осмосу промислового масштабу. Такі установки дуже енергозатратні.