Володимир Котляр

У місті Нова Одеса на Миколаївщині призначили нового керівника відділення поліції.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, ним став підполковник Володимир Котляр.

До призначання Володимир Котляр працював заступником начальника відділу поліції — начальника сектору кримінальної поліції в Кременчуці.

«Володимир Котляр зазначив, що разом із особовим складом налаштований на плідну роботу та докладе максимум зусиль, аби поставлені завдання із підтримки правопорядку на ввіреній йому території були успішно реалізовані, — зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, що 13 жовтня голова Національної поліції України Іван Вигівський представив нового начальника ГУНП в Миколаївській області — полковника поліції Сергія Махна. До цього він був начальником управління карного розшуку столичної поліції.