У місті Нова Одеса на Миколаївщині призначили нового керівника відділення поліції.
Як повідомили в поліції Миколаївської області, ним став підполковник Володимир Котляр.
До призначання Володимир Котляр працював заступником начальника відділу поліції — начальника сектору кримінальної поліції в Кременчуці.
«Володимир Котляр зазначив, що разом із особовим складом налаштований на плідну роботу та докладе максимум зусиль, аби поставлені завдання із підтримки правопорядку на ввіреній йому території були успішно реалізовані, — зазначено в повідомленні.
Нагадаємо, що 13 жовтня голова Національної поліції України Іван Вигівський представив нового начальника ГУНП в Миколаївській області — полковника поліції Сергія Махна. До цього він був начальником управління карного розшуку столичної поліції.
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У місті Нова Одеса на Миколаївщині призначили нового керівника відділення поліції.
Як повідомили в поліції Миколаївської області, ним став підполковник Володимир Котляр.
До призначання Володимир Котляр працював заступником начальника відділу поліції — начальника сектору кримінальної поліції в Кременчуці.
«Володимир Котляр зазначив, що разом із особовим складом налаштований на плідну роботу та докладе максимум зусиль, аби поставлені завдання із підтримки правопорядку на ввіреній йому території були успішно реалізовані, — зазначено в повідомленні.
Нагадаємо, що 13 жовтня голова Національної поліції України Іван Вигівський представив нового начальника ГУНП в Миколаївській області — полковника поліції Сергія Махна. До цього він був начальником управління карного розшуку столичної поліції.