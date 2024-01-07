Розвідка Великої Британії зазначає, що Росгвардія зміцнює свої ресурси та особовий склад на тлі потрясінь у сфері внутрішньої безпеки Росії, спричинених війною проти України.

Про це пише «Українська правда» з посиланням на огляд британського Міноборони за 7 січня.

У відомстві нагадали, що з жовтня 2023 року до складу Росгвардії увійшли підрозділи приватної військової компанії «Вагнер», а 3 січня 2024 року — батальйон «Восток» з так званої «ДНР».

Як зазначили у розвідці, також РФ докладає зусиль для розформування угруповання «Каскад», яке спеціалізується на використанні безпілотників, щоб підпорядкувати його частини Росгвардії.

Крім того, як нагадує британська розвідка, у липні 2023 року Держдума РФ дозволила Росгвардії використовувати важче озброєння.

«Нові можливості разом з поповненням її (Росгвардії, — прим.) досвідченими ветеранами з інших груп, ймовірно, означатимуть значне підвищення боєздатності», — йдеться в огляді.

Нагадаємо, після значних втрат Росія перемістила свої стратегічні системи С-400 з Калінінграда на фронт в Україну.