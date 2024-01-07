Розвідка Великої Британії зазначає, що Росгвардія зміцнює свої ресурси та особовий склад на тлі потрясінь у сфері внутрішньої безпеки Росії, спричинених війною проти України.
Про це пише «Українська правда» з посиланням на огляд британського Міноборони за 7 січня.
У відомстві нагадали, що з жовтня 2023 року до складу Росгвардії увійшли підрозділи приватної військової компанії «Вагнер», а 3 січня 2024 року — батальйон «Восток» з так званої «ДНР».
Як зазначили у розвідці, також РФ докладає зусиль для розформування угруповання «Каскад», яке спеціалізується на використанні безпілотників, щоб підпорядкувати його частини Росгвардії.
Крім того, як нагадує британська розвідка, у липні 2023 року Держдума РФ дозволила Росгвардії використовувати важче озброєння.
«Нові можливості разом з поповненням її (Росгвардії, — прим.) досвідченими ветеранами з інших груп, ймовірно, означатимуть значне підвищення боєздатності», — йдеться в огляді.
Нагадаємо, після значних втрат Росія перемістила свої стратегічні системи С-400 з Калінінграда на фронт в Україну.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|
Розвідка Великої Британії зазначає, що Росгвардія зміцнює свої ресурси та особовий склад на тлі потрясінь у сфері внутрішньої безпеки Росії, спричинених війною проти України.
Про це пише «Українська правда» з посиланням на огляд британського Міноборони за 7 січня.
У відомстві нагадали, що з жовтня 2023 року до складу Росгвардії увійшли підрозділи приватної військової компанії «Вагнер», а 3 січня 2024 року — батальйон «Восток» з так званої «ДНР».
Як зазначили у розвідці, також РФ докладає зусиль для розформування угруповання «Каскад», яке спеціалізується на використанні безпілотників, щоб підпорядкувати його частини Росгвардії.
Крім того, як нагадує британська розвідка, у липні 2023 року Держдума РФ дозволила Росгвардії використовувати важче озброєння.
«Нові можливості разом з поповненням її (Росгвардії, — прим.) досвідченими ветеранами з інших груп, ймовірно, означатимуть значне підвищення боєздатності», — йдеться в огляді.
Нагадаємо, після значних втрат Росія перемістила свої стратегічні системи С-400 з Калінінграда на фронт в Україну.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|