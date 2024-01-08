Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Фото «НикВести»

Кабмін підтримав реорганізацію двох вищих навчальних закладів Миколаєва без надання їм назви УКРоП, яке запропонувало Міністерства освіти України.

Відповідне рішення від 5 січня опубліковано на сайті Кабміну.

Як відомо, 5 січня на сайті Міністерства освіти і науки України було опублікована інформація про наміри об’єднати Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського з університетом кораблебудування. Згодом із цих двох закладів планувалось створити багатогалузевий Університет кораблебудування і розвитку півдня (УКРоП).

Слід зазначити, що у затвердженому рішенні Кабміну немає інформації про утворення нового навчального закладу в результаті об'єднання двох вишів з назвою УКРоП.

В рішенні зазначається, що студенти продовжать навчатись зі збереженням обраних спеціальностей і джерел фінансування.

«Всі студенти, аспіранти та інші особи, які навчаються в Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського, будуть переведені в Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Вони продовжать своє навчання відповідно до обраних спеціальностей та збережуть раніше визначені джерела фінансування», – зазначено у розпорядженні Кабміну.

Рішення уряду щодо реорганізації миколаївський університетів, скріншот з офіційного сайту Кабміну

Коментуючи цю ініціативу, ректор Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Євген Трушляков, висловив своє незадоволення щодо запропонованої назви УКРоП для нового навчального закладу.

Зокрема він зазначав, що рішення не відображає думку та позицію студентів та викладачів Національного університету кораблебудування.

Нагадаємо, раніше начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім озвучив думку про те, що один з університетів, який постраждав від російських обстрілів, потрібно закрити або реорганізувати та приєднати до більш ефективного.

Тоді у Миколаївському університеті імені Сухомлинського відреагували на заяву голови Миколаївської ОВА. Доктор педагогічних наук професор Світлана Якименко висловила думку, що навчальний заклад не має бути закритим. До звернення долучилися і студенти вишу, які закликали врятувати навчальний заклад та розпочати роботи з розбору завалів зруйнованої частини університету.

Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського

15 липня та 2 серпня 2022 року внаслідок ракетних ударів руйнації зазнали корпуси одного з найбільших вищих навчальних закладів міста — Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського.

Ректор університету Валерій Будак у березні 2023 року повідомив, що зруйновані російськими ракетами корпуси Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського почнуть відновлювати після завершення війни.

Однак університет імені Сухомлинського уклав договір на виготовлення проєктно-кошторисної документації з реконструкції корпусу №1, який і був зруйнований обстрілом РФ.

Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського

Також повідомлялося, що через зруйновані російськими ракетами корпуси Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського, збитки екології склали 1 мільйон 455 тисяч гривень.

Миколаївський Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Як відомо, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова був одним з перших вишів, що зазнали руйнувань внаслідок російської ракетної атаки. Пʼять ракет С-300 влучили в корпус університету вранці 15 липня 2022 року.

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Демонтаж конструкцій зруйнованих російськими ракетами корпусів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова у Миколаєві обійдеться в 5 мільйонів гривень.

Університет кораблебудування уклав договори на виготовлення проєктно-кошторисної документації з реконструкції будівель учбових корпусів за 2,9 мільйона гривень. Сума договору на ремонту учбового корпусу по проспекту Героїв України, 9 складає 1 мільйон 498 тисяч гривень. Проєкт відновлення сусіднього гуманітарного корпусу замовили на 1 мільйон 496 тисяч гривень.

Також Данія пообіцяла допомогти відновити пошкоджені будівлі національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК). Посол королівства Данія в Україні Олє Егберг Міккельсен впевнений, що це відродить Миколаїв, як «місто кораблебудування».