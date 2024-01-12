Через нестачу засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) російські окупанти на лівобережжі Херсонщини не можуть протистояти українським FPV-дронам.
Про це йдеться у звіті британської розвідки.
Зазначається, що українські захисники, які діють на лівому березі річки Дніпро, застосовують FPV-дрони (безпілотні літальні апарати, які можуть передавати відео в реальному часі через вбудовану камеру, — прим.), оснащені боєприпасами для ударів по російських силах.
FPV застосовують спільно з артилерією для ураження транспортних засобів окупантів. Зазначається, що за оцінками російського військового блогера, 90% російської військової техніки у секторі Кринки було знищено.
«Нездатність Росії протистояти FPV-дронам, ймовірно, повʼязана з нестачею російських засобів радіоелектронної боротьби в цьому районі», — наголосили у розвідці Великої Британії.
Нагадаємо, що речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк зазначила, що російські десантники та морпіхи не хочуть штурмувати позиції ЗСУ на лівому березі Дніпра у Херсонській області.
Раніше повідомлялось, що українським військовим внаслідок заздалегідь спланованих заходів вдалося закріпитися на кількох плацдармах на лівому березі Дніпра на Херсонщині.
Як відомо, одна з цілей Збройних сил України на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку — відтіснити ворога далі від правого берега, щоб убезпечити цивільне населення.
Речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк заявила, що українські захисники продовжують утримувати позиції на лівобережжі Херсонщини. Це змусило армію РФ зміцнювати й обладнувати свої позиції та підтягувати резерви.
У РФ заявили, що успішне збиття російського літака українськими військовими в грудні 2023 року перешкоджає використанню Росією авіації на Херсонському напрямку.
Також ворог не припиняє спроб вогневого і інформаційного тиску на місцеве населення та здійснив 23 штурми на лівобережжі Дніпра.
Як відомо, бійці миколаївської 36-ої бригади морської піхоти під час штурму в районі Кринок на Херсонщині 24 листопада взяли в полон військового з російської 810-ої морської піхоти.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|
Через нестачу засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) російські окупанти на лівобережжі Херсонщини не можуть протистояти українським FPV-дронам.
Про це йдеться у звіті британської розвідки.
Зазначається, що українські захисники, які діють на лівому березі річки Дніпро, застосовують FPV-дрони (безпілотні літальні апарати, які можуть передавати відео в реальному часі через вбудовану камеру, — прим.), оснащені боєприпасами для ударів по російських силах.
FPV застосовують спільно з артилерією для ураження транспортних засобів окупантів. Зазначається, що за оцінками російського військового блогера, 90% російської військової техніки у секторі Кринки було знищено.
«Нездатність Росії протистояти FPV-дронам, ймовірно, повʼязана з нестачею російських засобів радіоелектронної боротьби в цьому районі», — наголосили у розвідці Великої Британії.
Нагадаємо, що речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк зазначила, що російські десантники та морпіхи не хочуть штурмувати позиції ЗСУ на лівому березі Дніпра у Херсонській області.
Раніше повідомлялось, що українським військовим внаслідок заздалегідь спланованих заходів вдалося закріпитися на кількох плацдармах на лівому березі Дніпра на Херсонщині.
Як відомо, одна з цілей Збройних сил України на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку — відтіснити ворога далі від правого берега, щоб убезпечити цивільне населення.
Речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк заявила, що українські захисники продовжують утримувати позиції на лівобережжі Херсонщини. Це змусило армію РФ зміцнювати й обладнувати свої позиції та підтягувати резерви.
У РФ заявили, що успішне збиття російського літака українськими військовими в грудні 2023 року перешкоджає використанню Росією авіації на Херсонському напрямку.
Також ворог не припиняє спроб вогневого і інформаційного тиску на місцеве населення та здійснив 23 штурми на лівобережжі Дніпра.
Як відомо, бійці миколаївської 36-ої бригади морської піхоти під час штурму в районі Кринок на Херсонщині 24 листопада взяли в полон військового з російської 810-ої морської піхоти.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|