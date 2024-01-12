Модернізовані FPV «дрони-камікадзе»

Через нестачу засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) російські окупанти на лівобережжі Херсонщини не можуть протистояти українським FPV-дронам.

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

Зазначається, що українські захисники, які діють на лівому березі річки Дніпро, застосовують FPV-дрони (безпілотні літальні апарати, які можуть передавати відео в реальному часі через вбудовану камеру, — прим.), оснащені боєприпасами для ударів по російських силах.

FPV застосовують спільно з артилерією для ураження транспортних засобів окупантів. Зазначається, що за оцінками російського військового блогера, 90% російської військової техніки у секторі Кринки було знищено.

«Нездатність Росії протистояти FPV-дронам, ймовірно, повʼязана з нестачею російських засобів радіоелектронної боротьби в цьому районі», — наголосили у розвідці Великої Британії.

Нагадаємо, що речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк зазначила, що російські десантники та морпіхи не хочуть штурмувати позиції ЗСУ на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Раніше повідомлялось, що українським військовим внаслідок заздалегідь спланованих заходів вдалося закріпитися на кількох плацдармах на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

Як відомо, одна з цілей Збройних сил України на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку — відтіснити ворога далі від правого берега, щоб убезпечити цивільне населення.

Речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк заявила, що українські захисники продовжують утримувати позиції на лівобережжі Херсонщини. Це змусило армію РФ зміцнювати й обладнувати свої позиції та підтягувати резерви.

У РФ заявили, що успішне збиття російського літака українськими військовими в грудні 2023 року перешкоджає використанню Росією авіації на Херсонському напрямку.

Також ворог не припиняє спроб вогневого і інформаційного тиску на місцеве населення та здійснив 23 штурми на лівобережжі Дніпра.

Як відомо, бійці миколаївської 36-ої бригади морської піхоти під час штурму в районі Кринок на Херсонщині 24 листопада взяли в полон військового з російської 810-ої морської піхоти.