Обговорення концепції індустріального парку. Фото: Миколаївська міськрада

У Миколаївській міськраді працюють над концепцією створення індустріального парку.

Як повідомляла пресслужба міськради, йдеться про територію для промислового освоєння за межами міської забудови. Концепція індустріального парку передбачає, що на спеціально підготовленій території буде створено нові промислові підприємства.

Директорка департаменту економічного розвитку Тетяна Шуліченко нагадала, що рішенням міської ради для створення індустріального парку було виділено три земельні ділянки загальною площею до 190 гектарів.

Експерти проаналізували основні аспекти створення індустріального парку. На їх думку, на промисловій території було б доцільно розмістити:

логістичний центр зберігання та сортування;

машино/суднобудування;

підприємства переробної промисловості;

допоміжні види діяльності.

Нагадаємо, що про будівництво індустріального парку у Миколаєві говорили у 2021 році. Тоді пропонувалося організувати індустріальний парк біля Миколаївського суднобудівного заводу.

Загалом станом на жовтень минулого року Уряд включив до реєстру індустріальний парк «ВінІндастрі» у Вінниці, який став 70-м в Україні.

Нагадаємо, секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько вважає, що вільна економічна зона допоможе відкрити «вікно можливостей» для інвесторів, які прийдуть у Миколаїв та будуть готові вкладати гроші у бізнес.

Про спеціальну економічну зону говорив і мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Він зазначив, що з приводу економічних ризиків вже поспілкувався з президентом Володимиром Зеленським.