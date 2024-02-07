Трамвайну зупинку біля автовокзалу у Миколаєві використовують для виносного продажу фруктів. Містяни поскаржилися, що продавець зайняв лавки товаром, тому людям ніде чекати на громадський транспорт.
Скаргу опубліковали на сторінці контакт-центру Миколаївської міськради.
«Бізнес повертається.. Який жах», — такі коментарі містяни залишають під дописом.
Однак не усі коментатори вважають такий бізнес проблемою для міста, мовляв: «Вам це якось життя псує?».
На що заявник пояснив, що до продавця підійшов літній чоловік і зробив зауваження, що той зайняв лавку на зупинці і йому тепер ніде присісти в очікування трамвая.
«Інші лавки вже зайняті. У відповідь отримав купу лайна та лайки в свою адресу від особі, що торгувала на зупинці. Є спеціально відведені місця для торгівлі. Вогонь! Торгуй там!», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у листопаді минулого року Держекоінспекція виявила незаконний продаж риби у Центральному районі Миколаєва.
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Трамвайну зупинку біля автовокзалу у Миколаєві використовують для виносного продажу фруктів. Містяни поскаржилися, що продавець зайняв лавки товаром, тому людям ніде чекати на громадський транспорт.
Скаргу опубліковали на сторінці контакт-центру Миколаївської міськради.
«Бізнес повертається.. Який жах», — такі коментарі містяни залишають під дописом.
Однак не усі коментатори вважають такий бізнес проблемою для міста, мовляв: «Вам це якось життя псує?».
На що заявник пояснив, що до продавця підійшов літній чоловік і зробив зауваження, що той зайняв лавку на зупинці і йому тепер ніде присісти в очікування трамвая.
«Інші лавки вже зайняті. У відповідь отримав купу лайна та лайки в свою адресу від особі, що торгувала на зупинці. Є спеціально відведені місця для торгівлі. Вогонь! Торгуй там!», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у листопаді минулого року Держекоінспекція виявила незаконний продаж риби у Центральному районі Миколаєва.