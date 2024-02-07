Трамвайну зупинку біля автовокзалу у Миколаєві використовують для виносного продажу фруктів. Містяни поскаржилися, що продавець зайняв лавки товаром, тому людям ніде чекати на громадський транспорт.

Скаргу опубліковали на сторінці контакт-центру Миколаївської міськради.

«Бізнес повертається.. Який жах», — такі коментарі містяни залишають під дописом.

У Миколаєві та трамвайній зупинці продають фрукти, фото з контакт-центру Миколаївської міськради У Миколаєві та трамвайній зупинці продають фрукти, фото з контакт-центру Миколаївської міськради

Однак не усі коментатори вважають такий бізнес проблемою для міста, мовляв: «Вам це якось життя псує?».

На що заявник пояснив, що до продавця підійшов літній чоловік і зробив зауваження, що той зайняв лавку на зупинці і йому тепер ніде присісти в очікування трамвая.

«Інші лавки вже зайняті. У відповідь отримав купу лайна та лайки в свою адресу від особі, що торгувала на зупинці. Є спеціально відведені місця для торгівлі. Вогонь! Торгуй там!», — йдеться в повідомленні.

Скриншот коментарів під скаргою про незаконний продаж фруктів

Нагадаємо, у листопаді минулого року Держекоінспекція виявила незаконний продаж риби у Центральному районі Миколаєва.