Росія закуповує Starlink в арабських країнах. Фото з фотостоку Depositphotos.

Росія закуповує Starlink в арабських країнах. Вартість одного терміналу супутникового зв’язку 200 тисяч рублів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Зазначається, що розвідка перехопила переговори росіян, де вони обговорюють придбання терміналу супутникового зв’язку Starlink.

«Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує: держава-агресор Росія закуповує засоби зв’язку, зокрема й термінали супутникового інтернету Starlink, для використання у війні в арабських країнах», — йдеться в повідомленні.

Як зазначили у розвідці, Один із співрозмовників повідомив: «Арабы привозят все: провода, вайфай, роутер…». Також стало відомо, що вартість Starlink 200 тисяч рублів.

Раніше повідомлялося, що російські війська можуть використовувати системи Starlink на фронті. Вперше українська сторона виявила системи Starlink у російських військах «кілька місяців тому», пише портал з посиланням на українських військових. З того часу використання Росією супутникових систем на фронті тільки збільшується.

Нагадаємо, уряд Польщі передав Україні 5 тисяч Starlink для забезпечення зв’язку на прифронтових територіях та для підприємств критичної інфраструктури.

Наразі в Україні вже працюють близько 47 тисяч Starlink, переданих нашій країні партнерами. З них від Польщі було отримано понад 19,5 тисяч. Так, частина з них була передана для облаштування «Пунктів незламності».