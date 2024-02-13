У Кривому розі затримали колаборантку-переселенку з Херсонщини. Фото: СБУ

Служба безпеки викрила ще одну організаторку незаконного референдуму РФ, який відбувся у період окупації правобережної Херсонщини.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

За даними слідства, під час фейкового плебісциту жінка входила до російського «виборчкому» у захопленому на той час селищі Веселе Каховського району. У супроводі озброєних росіян вона обходила приватні домоволодіння і закликала місцевих жителів проголосувати за приєднання регіону до РФ.

Після звільнення громади колаборантка під виглядом переселенки виїхала до Кривого Рогу, де намагалася переховуватися від правосуддя. Як зазначається, перебуваючи в місті, жінка оформила документи на отримання соціальних виплат і житла. Служба безпеки затримала жінку.

За даними правоохоронців, колаборанткою виявилась мешканка Новокаховської міської громади. На початку повномасштабного вторгнення РФ жінка підтримала російських загарбників і запропонувала їм свою допомогу у війні проти України.

Їй повідомили про підозру за частиною 2 статті 28, та частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Наразі жінка перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин. Їй загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Миколаївщині затримали місцеву жительку, яку підозрюють у стеженні за підрозділами морпіхів Збройних сил України на Миколаївщині.

Також, Служба безпеки України викрила на Херсонщині ще двох колаборантів, які, організовували проведення незаконного референдуму РФ у період окупації правобережжя Херсонщини.