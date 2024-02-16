Миколаївці скаржаться на стан дитячого майданчика по вулиці Нікольська, 17.

Про це написала жителька мікрорайону Інна Смірнова фейсбук-групі «Contact Center при Миколаївській міській раді».

Аварійний стан дитячого майданчика у Миколаєві. Фото: фейсбук-група «Contact Center при Миколаївській міській раді» Аварійний стан дитячого майданчика у Миколаєві. Фото: фейсбук-група «Contact Center при Миколаївській міській раді» Аварійний стан дитячого майданчика у Миколаєві. Фото: фейсбук-група «Contact Center при Миколаївській міській раді»

Вона також опублікувала фотографії майданчика. На них видно, що дитячий майданчик давно не оновлювався, зокрема лавки зламані, а їх окремі частини, які стирчать з бетонних конструкцій, є небезпечними для життя дітей.

Також, на гірці відсутня частина загородження та частково зламана пісочниця.

«Просимо навести лад заради безпеки дітей», — зазначила жінка Інна Смірнова.

Нагадаємо, влітку місцевий житель поскаржився на незадовільний стан дитячого майданчику у ДМ «Казка». Він звертався з проханням провести там ремонт та модернізацію, на що адміністрація «Казки» повідомила, що за результатами перевірки дитячий майданчик «є цілком безпечним» для відвідування дітей.

Згодом, його огородили обмежувальною стрічкою, а директорка «Казки», ще у липні сказала, що терміни ремонту дитячого майданчику невідомі, а виконуватимуться роботи коштом міського бюджету.

Лише через півроку після публікації «НикВести» директорка закладу заявила, що аварійний дитячий майданчик у містечку відремонтують.