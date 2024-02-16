МНУ імені Сухомлинського, який приєднають до кораблебудівного університету, фото: НикВести

317 випускників-магістрів Миколаївського національного університету імені Сухомлинського через реорганізацію не можуть отримати дипломи про завершення освіти. В кораблебудівному університеті, до якого ВНЗ приєднують, заявили, що проблема вже на фінальній стадії вирішення.

Про це у коментарі кореспонденту «НикВести» розповів проректор Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова Михайло Михайлов.

Про проблему стало відомо на початку лютого. Внаслідок обʼєднання навчальних закладів у ректора педуніверситету Валерія Будакова немає повноважень підписувати дипломи. Дана функція тимчасово покладена на голову ліквідаційної комісії — Євгенія Трушлякова.

Однак студенти заявили, що видача дипломів з підписом голови комісії, а не ректора, є неприйнятною та звернулись до міністра освіти Оксена Лісового.

— Це чисто юридична колізія. Дипломи студентів були поставлені в Єдину державну електронну базу з питань освіти (ЄДЕБО) на 31 січня. А 24 числа вийшов наказ міністерства про ліквідаційну комісію, в якому йдеться, що з моменту виходу документа, голова комісії, а це ректор Трушляков, переймає на себе обовʼязки ректора «Сухомлинки». І студенти в принципі правильно кажуть. Виходить, що їм дипломи підпише не ректор, а голова ліквідаційної комісії. Вони дуже переживали, що потім будуть проблеми повʼязані з працевлаштуванням, — пояснив проректор кораблебудівного університету.

За словами Михайла Михайлова, ситуацію вирішували разом з керівництвом Міністерства освіти, в результаті чого освітяни розробили наказ, згідно з яким дипломи підпише виконуючий обовʼязки ректора МНУ Валерій Будак.

— В Міносвіти мали дати дозвіл. І в середу у нас були представники міністерства і ми з ними домовились, вони вже розробили наказ, згідно з яким Будак, як виконуючий обовʼязки ректора, має право підписати ці дипломи випускниками. 317 студентам підпише дипломи він, і в них буде підпис «в.о. ректора Валерія Будака». Ми себе ведемо в цьому питанні дипломатично. Ми не можемо змушувати людей виконувати те, що з нами раніше не погоджували. Затягувати ми це не будемо. Не можу сказати за конкретні дні, але найближчим часом студентам підпишуть дипломи. Ми за всіх цих людей переживаємо, адже фактично це вже наші студенти, — сказав Михайло Михайлов.

Наразі для вишів розроблена дорожня карта, згідно з якою до травня 2024 року мають пропрацювати усі юридичні аспекти для подальшого їх обʼєднання.

— По суті, якщо не брати до уваги деталі, вже з травня це все буде НУК. Якщо все пройде добре і по формі, то вже з червня випускники будуть саме НУКу і підпис у дипломах ставитиме ректор Трушляков, — пояснив проректор НУКу.

Обʼєднання вишів Миколаєва

Як відомо, 5 січня на сайті Міністерства освіти і науки України було опублікована інформація про наміри об’єднати Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського з університетом кораблебудування. Згодом із цих двох закладів планувалось створити багатогалузевий Університет кораблебудування і розвитку півдня (УКРоП).

Коментуючи цю ініціативу, ректор Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Євген Трушляков, висловив своє незадоволення щодо запропонованої назви УКРоП для нового навчального закладу. Зокрема він зазначав, що рішення не відображає думку та позицію студентів та викладачів Національного університету кораблебудування.

Кабмін підтримав реорганізацію двох вищих навчальних закладів Миколаєва без надання їм назви УКРоП, яке запропонувало Міністерства освіти України.

Думку про те, що один з університетів, який постраждав від російських обстрілів, потрібно закрити або реорганізувати та приєднати до більш ефективного, озвучив попередньо начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Тоді у Миколаївському університеті імені Сухомлинського відреагували на заяву голови Миколаївської ОВА. Доктор педагогічних наук професор Світлана Якименко відповіла, що навчальний заклад не має бути закритим. До звернення долучилися і студенти вишу, які закликали врятувати навчальний заклад та розпочати роботи з розбору завалів зруйнованої частини університету.

В МОН кажуть — на студентів трансформація не вплине

Студенти продовжать навчатися за обраними спеціальностями без зміни умов. Проте нових вступників реорганізація все ж торкнеться, як саме, наразі не пояснюється.

Крім того, заклади, які приєднуються до більших ЗВО, зберігають певний ступінь автономності, трансформуючись в окремі інститути або факультети. Наукові школи отримують додаткові можливості для розвитку, «не розчиняючись» у виші, до якого приєднуються.