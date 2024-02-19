Поштова марка «І буде весна». Фото: Ігор Смілянський

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський анонсував випуск поштової марки «І буде весна».

Про це повідомляє гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

За його словами, випуск повʼязаний зі багаторічним спротивом українців у війні проти Росії.

«Цей тиждень — особливий в історії України. 10 років з початку війни і 2 роки з початку повномасштабного вторгнення», — пояснив Ігор Смілянський.

Він додає, що було складно знайти художнє зображення, яке б передало почуття, які відчувають мільйони українців.

«І саме тому для марки, присвяченої цим датам, ми обрали тему «І буде весна», бо вона, як і наша перемога, обов’язково буде», — зазначив гендиректор «Укрпошти».

Зазначається, що на марці будуть зображені чотири відомих фото, які нагадують про ці 10 років:

протистояння озброєним бойовикам під час захоплення аеропорту «Бельбек» (2014 рік);

воїн у променях сонця на «Азовсталі»;

весілля медиків-волонтерів у зруйнованій будівлі в Харкові;

руки піхотинця «Сніжка» за кілька сотень метрів від ворожих окопів на околиці Бахмута.

Марки випустять 23 лютого, у переддень річниці повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, що конкурс на ескіз різдвяної поштової марки виграла 11-класниця Валерія Михайлова із Миколаєва, яка змушена була виїхати за кордон, де в неї й виникла ідея такого малюнку. Сюжет для малюнка на конкурс «Укрпошти» Валерія придумала сама.

Раніше повідомлялось, депутати Верховної Ради України прийняли за основу законопроєкт щодо врегулювання питання випуску цифрової марки.

До того ж на адміністративному кордоні Миколаївщини та Херсонщини відбулося спецпогашення марки «Сили Безпеки та Оборони України».

Окрім того, 4 серпня, у Миколаєві погасили нову поштову марку «Винищувачі зла», на якій зображені літаки-винищувачі F-16.Тираж марки становить — 600 000 примірників.