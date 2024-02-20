Жителям Баштанського району Миколаївської області станом на кінець лютого видали вже 677 сертифікатів на суму 58 мільйонів 698 тисяч гривень.

Про це під час брифінгу повідомив начальник Баштанської районної військової адміністрації Владислав Дмитрів, пишуть «НикВести».

Компенсація надається за програмою «єВідновлення». Також на придбання житла видали 53 сертифікати на придбання житла ті, у кого повністю зруйнований будинок.

За словами голови РВА, частіше за все проблеми з отриманням компенсації виникають через відсутність документів на право власності.

— Ми працюємо по трьох постановах Кабміну. Там, де повністю зруйноване майно, переважно це приватний сектор, ми працюємо по 600 постанові Кабміну. На сьогодні у нас уже отримано сертифікатів 53, пошкоджено всього 117 на загальну суму 69 мільйонів 258 тисяч гривень. На превеликий жаль, сьогодні не у всіх мешканців з пошкодженим майном були правоустановчі документи. Тобто відновлення документів. Ми працюємо з міжнародними донорами, які в свої кластери включають ситуацію, щоб максимально допомогти, — повідомив Владислав Дмитрів.

Також триває робота з виплати коштів за пошкоджене житло внаслідок підриву Каховської ГЕС у постраждалих громадах — Снігурівській та Горохівській. Проте, скільки людей отримали гроші та про яку суму йде мова, поки що невідомо.

Навесні в Миколаївській ОВА пояснили, як відновити знищені або втрачені документи на право власності.

Відомо також, що в Миколаївській області працюють вже 30 комісій з відновлення пошкодженого за час повномасштабного вторгнення житла за програмою «єВідновлення».

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