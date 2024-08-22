Пошкоджений будинок на Аляудах у Миколаєві. Фото «НикВести»

Мешканці пошкодженого внаслідок російських обстрілів будинку за адресою Аляуди, 2 мають право відмовитися від його демонтажу, попри рішення виконкому та висновки технологічного обстеження.

Про це в коментарі «НикВести» розповів заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міськради Ігор Набатов.

Зазначимо, що 14 серпня виконком миколаївської міськради додав до переліку будинків, які потребують демонтажу ще чотири будівлі, зокрема багатоквартирний будинок за адресою Аляуди, 2. Однак не усі мешканці дому підтримують ідею демонтажу, не дивлячись на аварійний стан.

Ігор Набатов пояснив, що рішення виконкому про демонтаж будь-якої будівлі не є остаточним, кінцевий вердикт залежить від мешканців будинку.

— Згідно з 474 постановою Кабінету Міністрів від 2022 року, остаточне рішення за власниками. Тому все, що пов'язано з процедурами, які виконують міські служби, ми зробили. Далі, якщо люди приймуть рішення, що вони не хочуть проводити демонтаж, то зробити цього ніхто не зможе, — сказав Ігор Набатов.

У таких випадках міська влада готує офіційне звернення до власників квартир, які повинні вирішити демонтувати будинок чи чекати на його відновлення. Однак він попередив, що у разі прийняття рішення мешканцями про збереження будівлі немає гарантії що в бюджеті будуть кошти на її відбудову.

— Не можна сказати, що міська влада сказала ні й ми ставимо хрест на будинку. Але ми, в першу чергу, відновлюємо ті будинки, які мають більш якісний стан, — сказав Ігор Набатов.

Читайте статтю «НикВести» «Відбудувати чи демонтувати: яка доля пошкодженого обстрілами будинку на Аляудах у Миколаєві».