зміни до Порядку проведення призову громадян. Фото з відкритих джерел

Кабінет Міністрів затвердив зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. За новим рішенням, повістки можуть бути на бланку або формуватися за допомогою Єдиного державного реєстру призовників.

Про це йдеться у постанові Уряду № 951.

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Відтепер повістки можуть бути як на традиційному бланку, так і формуватися за допомогою Єдиного державного реєстру призовників. Вони матимуть однакову юридичну силу.

Повістка на традиційному бланку Повістка на традиційному бланку

Згідно з новими правилами, повістки, створені за допомогою реєстру, будуть містити унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду. Вказується, що це дозволить швидко перевіряти їхню автентичність. Повістки можуть бути роздруковані та надіслані поштою або вручатися особисто під час оповіщення.

«У разі коли резервіст або військовозобов’язаний уточнив свої облікові дані після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних (до 16 липня, — прим.), повістка може надсилатися на адресу місця проживання, зазначену резервістом або військовозобов’язаним підчас уточнення облікових даних», — йдеться в постанові.

Повістка оформлена за допомогою Єдиного державного реєстру призовників Повістка оформлена за допомогою Єдиного державного реєстру призовників

Нагадаємо, що громадянам 17 років, які не стали на військовий облік, надсилатимуть повістки, ці заходи не мають відношення до мобілізації.

Раніше повідомлялося, що народний депутат від «Слуги народу» Артем Чорноморов разом з миколаївськими нардепами звернувся до керівництва Міністерства економіки з проханням забронювати для регіону водіїв шкільних автобусів.