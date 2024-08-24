Україна 24 серпня повернула з російського полону ще 115 українських військових.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Обмін відбувся за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів. Серед колишніх полонених воїни Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил і Державної прикордонної служби.

«Ми пам’ятаємо про кожного й кожну. Шукаємо та докладаємо максимум зусиль, щоб повернути всіх. Дякую кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд. Це наближає звільнення наших військових, наших цивільних із російського полону», — зазначив Володимир Зеленський.