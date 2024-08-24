Україна 24 серпня повернула з російського полону ще 115 українських військових.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Обмін відбувся за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів. Серед колишніх полонених воїни Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил і Державної прикордонної служби.
«Ми пам’ятаємо про кожного й кожну. Шукаємо та докладаємо максимум зусиль, щоб повернути всіх. Дякую кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд. Це наближає звільнення наших військових, наших цивільних із російського полону», — зазначив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, українські спецслужби запустили проєкт «Хочу к своим», який дасть можливість обмінювати полонених українців на держзрадників і колаборантів.
Україна 24 серпня повернула з російського полону ще 115 українських військових.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Обмін відбувся за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів. Серед колишніх полонених воїни Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил і Державної прикордонної служби.
«Ми пам’ятаємо про кожного й кожну. Шукаємо та докладаємо максимум зусиль, щоб повернути всіх. Дякую кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд. Це наближає звільнення наших військових, наших цивільних із російського полону», — зазначив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, українські спецслужби запустили проєкт «Хочу к своим», який дасть можливість обмінювати полонених українців на держзрадників і колаборантів.