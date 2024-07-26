Миколаїв з висоти. Фото з відкритих джерел

У Миколаєві через численні звернення по деяких вулицях міста провели додаткові громадські обговорення. За результатами яких найбільша кількість пропозицій, а саме 188, надійшло щодо перейменування вулиці Крилова на вулицю Євгенія Логінова. Також надійшло 10 пропозицій у підтримку перейменування вулиці 8 березня на честь Гліба Бабіча.

Про це повідомили у Миколаївській обласній державній адміністрації.

У четвер, 25 липня відбулося підсумкове засідання робочої групи для подання на затвердження начальнику Миколаївської ОВА переліку об’єктів топонімії Миколаївщини, які перейменовуються. Вказується, що пропозиції перейменування вулиць Крилова та 8 березня у Миколаєві враховані у підготовленому переліку об’єктів.

«Щодо інших об’єктів топонімії населених пунктів пропозицій, зауважень, рекомендацій не надходило. Тому запропоновано залишити варіанти нових назв, що були винесені на електронні консультації. Ці назви, зокрема, уособлюють збірні образи родів військ України, знімаючи питання пріоритетності виділення того чи іншого бойового підрозділу», - йдеться у повідомленні.

Загалом зведеного переліку обʼєктів увійшло 412 назв вулиць, провулків, узвозів тощо. Перелік пропозицій від Миколаївської міськради склав майже 190 вулиць, з яких 51 вулиця не підлягала перейменуванню через дублювання або інші причини, не передбачені зазначеним Законом.

Перейменування топонімів у Миколаєві

У квітні 2023 року Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів, щоб позбутись в місті від всіх російських назв. Після чого депутатська комісія з питань законності затвердила нову редакцію положення про діяльність комісії з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць.

Зокрема, мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте її склад потребував оновлення.

У серпні того ж року стало відомо, що топонімічна комісія так і не запрацювала. Через самовідвід одного із кандидатів, депутатам міськради довелося оновлювати склад комісії. На сесії 7 вересня депутати Миколаївської міської ради затвердили новий склад топонімічної комісії. До неї включили генерал-майора Дмитра Марченка, але з приміткою «за погодженням». Саме імʼя Дмитра Марченка стало одним з тих, на честь яких миколаївці пропонують перейменувати вулиці міста. Пропозицію подали 32 опитуваних. Проте сам генерал виступив проти такої ідеї.

В жовтні 2023 року комісія опублікувала перші пропозиції з перейменування вулиць в рамках процесу деколонізації. Зокрема, начальник управління культури міськради Миколаєва, який також є членом топонімічної комісії, Юрій Любаров розповів, що вулиця Фалєєвська, що носить імʼя першого городянина міста, не підпадає про закон про перейменування.

В січні 2024 року у Миколаєві було завершено роботу топонімічної комісії — близько 250 вулиць готуються до перейменування. Голова комісії Олександр Тригуб розповів, які вулиці отримають нові назви згідно із сучасним українським правописом та історичним контекстом. Зокрема, серед центральних вулиць нові назви отримають — Лягіна, Пушкінська, Потьомкінська та Адмірала Макарова.

В тому числі комісія запропонувала в рамках процесу деколонізації до перейменування 40 вулиць іменами полеглих у російсько-українській війні.

В лютому мовний обмудсмен Тарас Кремінь розкритикував темпи перейменування в Миколаївській області. Він заявив, що саме південь колись найсильніше потерпав від русифікації, проте позбавлення регіону російських назв відбувається дуже повільно.

1 травня Миколаївська міська рада запустила онлайн-опитування, де мешканці можуть обрати нові назви топонімів у місті.

У липні начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім вважає, що міська рада переклала на нього відповідальність за перейменування вулиць міста.

Разом з тим директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий виступив проти перейменування вулиць без врахування історичного фактору, зокрема, він навів в приклад вулиці Лягіна, Фалєєвську та Потьомкінську, наголошуючи на їхньому історичному значенні для Миколаєва.

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