Андрій Садовий. Фото: galinfo

Мер Львова Андрій Садовий вважає неправильним обґрунтування освітнього омбудсмена Сергія Горбачова про те, що громади не можуть почати навчальний рік раніше ніж 1 вересня. Він порадив йому дослухатися до думки керівництва на місцях.

Про це міський голова Львова написав на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що через складну ситуацію з електроенергією у Львові вирішили розпочати навчальний рік для школярів з 19 серпня. В той же час освітній омбудсмен Сергій Горбачов вказав, що на даний момент немає правових підстав для початку нового навчального року раніше ніж 1 вересня.

Андрій Садовий не згоден з позицією Сергія Горбачова та вважає, що освіта потребує змін.

«Якщо взимку ситуація з енергетикою, або опаленням погіршиться, школи відкриють свої двері для всіх, кому треба зігрітись, або зарядити свої пристрої. Навчальний процес буде перервано. Що тоді рекомендуватимуть люди, які знають всі закони та правила? ZOOM? Вибачте, але ні. На третьому році війни ми вже знаємо, що це так не працює», — вважає він.

Андрій Садовий додав, що місто таки планує розпочати навчання для дітей 19 серпня. Семестр триватиме до Різдва.

«У час війни такі рішення має приймати той, хто несе відповідальність на місцях. Прошу міністра освіти дослухатись до цієї думки. Я розумію, що важко контролювати таку величезну структуру. Хочемо, щоб ви були нашими візіонерами та наставниками, а не комісарами», — додав він.

Де на Миколаївщині є очна освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.