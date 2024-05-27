Зубопротезування для військових та ветеранів: як працює новий проєкт від НСЗУ на Миколаївщині

У Миколаївській області військовослужбовці та ветерани можуть безоплатно отримати послуги зубопротезування у лікарнях. Послуги можна отримати в обласній клінічній стоматологічній поліклініці та в міській лікарні Снігурівки.

Про це повідомили у пресслужбі Національної служби здоровʼя України.

Як відомо, на фінансування проєкту з державного бюджету було виділено 750 мільйонів гривень.

— З 1 квітня 2024 Національна служба здоров’я України розпочала проєкт із фінансування послуг зубопротезування для діючих військовослужбовців та ветеранів. На його фінансування з державного бюджету виділено 750 млн. грн. Медичні заклади Півдня активно контрактуються за цим пакетом. Хочу відзначити, що пакет надає можливість пацієнтам — діючим та колишнім військовим, отримувати зубопротезування абсолютно безкоштовно. Потреба у послузі — висока, тож закликаю пацієнтів активно звертатись до законотрактованих медичних закладів, — розповів керівник Південного міжрегіонального департаменту НСЗУ Денис Чорний.

Надавачі послуг із всієї України можуть заключати контракти з НСЗУ за пакетом медичних гарантій та отримувати кошти за кожного пролікованого пацієнта.

Тариф на медичну послугу складає 2765 гривень, до якої застосовуються коригувальні коефіцієнти відповідно до виду медичної послуги. Максимальна гранична вартість наданих медичних послуг одному пацієнту, згідно з постановою Уряду, не може перевищувати 14 984 гривні. Пацієнт може скористатися послугою один раз протягом року. Для пацієнта послуга є абсолютно безоплатною.

Послугу зможуть отримувати:

учасники бойових дій

особи з інвалідністю внаслідок війни

військовослужбовці

Аби отримати послугу із зубопротезування потрібно звернутися до медичного закладу, який уклав контракт з НСЗУ. Також необхідно направлення від лікаря-стоматолога та заява в довільній формі (про отримання послуги за пілотним проєктом вперше) з наданням копій документів з пред’явленням їх у оригіналі:

паспорт громадянина України;

облікова картка платника податків

посвідчення (учасника бойових дій / особи з інвалідністю внаслідок війни / посвідчення учасника війни та/або військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу)

Зауважимо, що військовослужбовці, які не перебувають у відпустці, також мають отримати (направлення від командира військової частини. А потім звернутися до лікаря, який надасть направлення для отримання послуги із зубопротезування.

Нагадаємо, в Україні діє державна програма протезування, в рамках якої учасники бойових дій і не лише можуть отримати протези.