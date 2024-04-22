Керівник ГУР Кирило Буданов / УП

Найближчим часом ситуація на фронті в Україні може погіршитися, втім армагедону не буде.

Про це в інтерв'ю BBC розповів керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

— Нас чекає досить важка, за нашою оцінкою, ситуація найближчим часом. Але вона не катастрофічна, це теж треба розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати, — сказав він.

Кирило Баданов уточнив, що мова йде як про події на фронті, та і про внутрішньо-політичну ситуацію.

— Це комплексний підхід, тому що росіяни будуть використовувати комплексний підхід. Вони проводять комплексну операцію. Не будемо ми про це з вами довго розмовляти, але це важкий період буде. Середина травня, початок червня, — заявив він.

Голова ГУР також сказав, що не жалкує про свої попередні прогнози, які не справдилися чи справдилися не у повній мірі.

— Вони (прогнози — прим.) не дають марну надію. Це прогнози реального часу. Якщо щось повертається трошки інакше — вибачте, це вносить свої корективи, — зазначив Кирило Буданов.

Нагадаємо, Кирило Буданов заявив, що російські повстанці, які воюють на боці України, продовжать рейди на прикордонні території РФ.