Найближчим часом ситуація на фронті в Україні може погіршитися, втім армагедону не буде.
Про це в інтерв'ю BBC розповів керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.
— Нас чекає досить важка, за нашою оцінкою, ситуація найближчим часом. Але вона не катастрофічна, це теж треба розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати, — сказав він.
Кирило Баданов уточнив, що мова йде як про події на фронті, та і про внутрішньо-політичну ситуацію.
— Це комплексний підхід, тому що росіяни будуть використовувати комплексний підхід. Вони проводять комплексну операцію. Не будемо ми про це з вами довго розмовляти, але це важкий період буде. Середина травня, початок червня, — заявив він.
Голова ГУР також сказав, що не жалкує про свої попередні прогнози, які не справдилися чи справдилися не у повній мірі.
— Вони (прогнози — прим.) не дають марну надію. Це прогнози реального часу. Якщо щось повертається трошки інакше — вибачте, це вносить свої корективи, — зазначив Кирило Буданов.
Нагадаємо, Кирило Буданов заявив, що російські повстанці, які воюють на боці України, продовжать рейди на прикордонні території РФ.
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Найближчим часом ситуація на фронті в Україні може погіршитися, втім армагедону не буде.
Про це в інтерв'ю BBC розповів керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.
— Нас чекає досить важка, за нашою оцінкою, ситуація найближчим часом. Але вона не катастрофічна, це теж треба розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати, — сказав він.
Кирило Баданов уточнив, що мова йде як про події на фронті, та і про внутрішньо-політичну ситуацію.
— Це комплексний підхід, тому що росіяни будуть використовувати комплексний підхід. Вони проводять комплексну операцію. Не будемо ми про це з вами довго розмовляти, але це важкий період буде. Середина травня, початок червня, — заявив він.
Голова ГУР також сказав, що не жалкує про свої попередні прогнози, які не справдилися чи справдилися не у повній мірі.
— Вони (прогнози — прим.) не дають марну надію. Це прогнози реального часу. Якщо щось повертається трошки інакше — вибачте, це вносить свої корективи, — зазначив Кирило Буданов.
Нагадаємо, Кирило Буданов заявив, що російські повстанці, які воюють на боці України, продовжать рейди на прикордонні території РФ.