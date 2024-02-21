Начальник ГУР МО України Кирило Буданов. Фото з відкритих джерел

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов на тлі виведення українських сил з Авдіївки визнав важку ситуацію на фронті. Втім, він зазначив, що на порозі третього року повномасштабної війни у Росії теж є проблеми.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на заяву начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

Він визнав, що українські сили, які переважають за чисельністю та озброєнням, перебувають у важкому становищі. Але зазначив, що у Росії теж є проблеми.

За його словами, професійна армія Росії була значною мірою знищена в перший рік вторгнення в Україну, тому зараз вона кидає в самовбивчі атаки ненавчених призовників.

Кирило Буданов наголосив, що Росія використовує більше артилерійських снарядів, ніж може виготовити, і хоча торік на озброєння надійшли сотні танків, більшість із них були старими моделями, знятими зі зберігання і відремонтованими, а нових було всього 178.

Він підкреслив, що останніми тижнями ракетні удари по українських містах припинилися, оскільки російські поставки закінчилися.

У результаті, за словами начальника ГУР, Росії буде важко досягти своєї головної стратегічної мети — захопити всі східні райони Донецької та Луганської областей цього року.

«У них немає сил», — заявив Кирило Буданов.

Західні чиновники та аналітики розглядають думку Кирила Буданова як оптимальний сценарій для України цього року. Якщо Україна зможе вести грамотну оборону, послаблюючи російські сили і одночасно відновлюючи свої власні, то у 2025 році вона зможе почати новий контрнаступ на ослабленого противника.

Раніше, Кирило Буданов розповів, що повернення Донбасу для України стане складнішим ніж повернення Криму через наявність безперервної лінії постачання, до якої можуть мати доступ російські війська з будь-якого напрямку.