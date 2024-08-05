Фермер з Херсонщини переїхав у Львівську область та зайнявся вирощуванням кавунів. Він планує також вирощувати культури на піщаних ґрунтах та посадити дині, солодкий перець й помідори.

Раніше Степан Горбяк займався агрофермерством вдома, та після окупації був змушений переїхав на Львівщину. У прикордонній зоні біля села Бишків він почав все спочатку, розповіли у Магерівсько-Добросинській громаді.

Фермер Степан Горбяк та староста Бишківського старостинськогого округу Наталія Бейзик, фото: Добросинсько-Магерівська громада Степан Горбяк, фото: Добросинсько-Магерівська громада

На Херсонщині Степан Горбяк мав поле у 400 гектарів у селі з щедрою назвою Хлібодарівка на березі Лемурійського озера. Втім, у 2022 році довелось залишити не лише землю, але й всю техніку, житло та майно. Рятуючись від окупантів, фермер разом з дружиною переїхав на Львівщину за понад 1000 кілометрів від рідного дому. Тут на піщаних ґрунтах пробують вирощувати південні культури.

Цього року на 4 гектара землі вперше посадили кавун двох сортів, дині, солодкий перець та помідори. Землю фермер обробляє біля Гарайцю у межах Бишківського старостинського округу Добросинсько-Магерівської громади. До слова, Бишків відомий на Львівщині також своїми плантаціями полуниці.

«Що цікаво, раніше фермер вирощував кавуни на Херсонщині і привозив їх на Львівщину. На них тут чекали, бо знали пана Степана. А тепер через війну є можливість просто на полі посмакувати солодкою ягодою, вирощеною фермером», — розповідають у громаді.

Фермер Степан Горбяк пояснює: «Ще кілька днів, огудиння опаде донизу та смугасті ягоди добре покажуться на баштані. Це означатиме, що вони дозріли».

Це його перший баштанний сезон на Львівщині, тож надто високих прибутків Степан Горбяк не очікує. Однак господар охоче ділиться досвідом, як саджати перші насінини, обробляти від бур’янів, та не приховує секрети вирощування кавуна.

Фото: Добросинсько-Магерівська громада Фото: Добросинсько-Магерівська громада

Раніше, 10 липня, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що на Херсонщині зібрали перший урожай кавунів. Цьогоріч на полях регіону засіяли уп’ятеро більші площі баштанних ніж минулого року.