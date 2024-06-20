Юрій Гранатуров, заступник голови Миколаївської ОВА, архівне фото: «НикВести»

Заступник очільника Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров заявив, що підготується та виступить зі звітом про свою діяльність на найближчій медичній комісії.

З такою пропозицією він виступив на депутатській комісії з питань медицини, у середу, 19 червня, повідомляє кореспондент «НикВести».

Варто зазначити, що на засідання комісії посадовець прийшов після ультиматуму депутатки Світлани Федорової, яка раніше повідомляла, змушена буде звертатись до Офісу президента, якщо профільний зам з медицини проігнорує чергове прохання надати депутатам звіт.

Зокрема, на початку комісії депутатка звернулась до присутніх з проханням включити в порядок денний питання про надання Юрієм Гранатуровим звіту про діяльність вона попросила комісію винести цю пропозицію на розгляд сесії.

— Попередні роки завжди перед депутатським корпусом посадовці звітували, зокрема по медицині. Депутати давали оцінку роботі. Діючий заступник вже три роки не звітує. Прошу винести на сесію звіт профільного очільника, — звернулась до депутатів Світлана Федорова.

У відповідь на це Юрій Гранатуров виправив депутатку, наголосивши, що медичною галуззю він займається лише 2,5 роки, а не 3. Крім того, через початок збройної агресії ні він, ні інші заступники не мали змоги доповісти про свою діяльність.

— Я не є три роки заступником, по-перше. По-друге, більше півтора року в нас не було можливості в ніякому вигляді звітувати з всіх очевидних питань через війну. Щоб не бути упередженим, треба, щоб на сесії обласної ради заслухали всіх заступників, затвердили графік звітів. Це буде правильно. Жоден із заступників не звітував. В нас немає галузей менш важливих, вони пересікаються. Підзвітні заступники виключно начальнику військової адміністрації, але коли буде потреба, ми прозвітуємо разом з начальником ОВА у той формі, яку він визначить, — сказав Юрій Гранатуров. — ОВА — не приватна лавочка. Ви перш за все посадовець. А ми депутати, яких обрав народ. І ви звітуєте перш за все перед народом про свою працю, — сказала Світлана Федорова. — Я не сказав, що буду звітувати виключно начальнику ОВА. Я сказав, що начальник ОВА визначає зміст і форму звіту. А звітувати я дійсно буду, коли буде потреба, — відповів Юрій Гранатуров.

За включення питання в порядок денний проголосували всі члени комісії, окрім Олександра Пліткіна.

Депутатка Миколаївської обласної ради Світлана Федорова, фото: «НикВести»

Під час обговорення депутат Андрій Закусілов уточнив у Світлани Федорової, чи мають звітувати про роботу всі заступники голови ОВА, чи виключно Юрій Гранатуров.

— Я наполягаю на звіті Юрія Ісайовича. Всі більш менш сумлінно виконують свої обовʼязки, ходять на комісії, доступні для контакту. Але я не проти, щоб всіх заслухали. Юрій Ісайович казав, що він один не може, — сказала Світлана Федорова. — Юрій Ісайович такого не казав, — відповів Олександр Пліткін.

Сам Юрій Гранатуров запропонував депутатам першочергово виступити зі звітом на комісії, але якщо буде необхідно, готовий прийти на сесію.

— Я не слідкую, за тим, куди запрошують моїх колег. Це не дуже обʼєктивно казати, що я щось ігнорував. Немає проблем. Я пропоную наступним чином, я підготуюсь на медичну комісію і прозвітую. Буде необхідність потім, щоб на сесії було, я прийду на сесію, — сказав Юрій Гранатуров.

Комісія миколаївської облради з питань медицини, скриншот

На це голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик сказав, що доцільно буде заслухати звіт заступника з медичних питань після повного розгляду питань з реорганізації закладів охорони здоровʼя.

В свою чергу, голова комісії Ірина Шабільянова зауважила, що наступне засідання пройде в кінці липня.

— Супер. Послухаємо звіт за 2,5 роки, — резюмувала Світлана Федорова.

За рішення проголосували 5 членів медичної комісії.

Нагадаємо, в 2021 році голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім призначив Юрія Гранатурова своїм заступником із питань культури.

Пізніше стало відомо, що у Миколаївській облдержадміністрації перерозподілили обов'язки заступників голови Віталія Кіма. Юрій Гранатуров с жовтня 2021 року почав займатись сферою охорони здоров'я.

В серпні 2023 року в коментарі кореспонденту «НикВести» Юрій Гранатуров заявив, що не займається питанням організації лікування населення, а лише виконує менеджерські функції з питань, які йому доручені.