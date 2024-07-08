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Кабінет міністрів на час воєнного стану дозволив не публікувати інформацію про закупівлі на потреби оборони, а також не оголошувати розташування підприємств-постачальників.

Про це повідомило Міністерство економіки.

Зокрема, уряд розширив перелік підстав для закупівель без використання електронної системи закупівель. Тепер закупівлі за нагальною потребою для ЗСУ, військових формувань, Вищих військових навчальних закладів, правоохоронних органів, ДСНС, а також закупівлі «Укрзалізниці», які спрямовані на ремонти і відновлення техніки, зможуть відбуватись без застосування відкритих торгів або електронного каталогу.

У міністерстві зазначили, що договори на такі закупівлі оприлюднять в електронній системі закупівель через 90 днів з дня скасування воєнного стану.

Крім того, задля безпеки замовників, постачальників і виконавців, замовникам дозволили не вказувати населений пункт, де розташоване підприємство, а лише, наприклад, район чи область. Це ускладнить пошук його місцезнаходження для ворога.

Також уряд зобовʼязав замовників формувати перелік документів, які подаються учасником процедури закупівлі, у вигляді двох окремих додатків до тендерної документації. Раніше такі вимоги могли бути в будь-якій частині тендерної документації — учасникам торгів було складно їх знайти.

— Такі зміни унеможливлять зловживання щодо вимог до документації з боку замовників, сприятимуть добросовісній конкуренції серед учасників процедури закупівлі та покращать ефективність проведення закупівель, — повідомили в Мінекономіки.

Крім того, замовники отримали право закуповувати товари у країн-партнерів, з якими Україна уклала угоди про вільні державні закупівлі без нижньої межі.

Нагадаємо, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич зобов’язав розпорядників коштів більш прозоро проводити торги та інформувати міськраду про їх виконання. До цього повідомлялося, що у Миколаєві 2,5 мільйона гривень, які мали піти на благоустрій «Тернівського кільця», перенаправлять на допомогу військовим. Мер Олександр Сєнкевич зазначив, що ці кошти хотіли витратити саме туди, адже «це кільце, яке зустрічає людей на в’їзді до міста». Однак містяни сприйняли новину негативно, тому від цієї ідеї відмовилися.