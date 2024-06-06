Бійці 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського захопили в полон групу російських військовослужбовців у Вовчанську Харківської області.

Про це 6 червня повідомили у пресслужбі 36 ОБрМП.

«В ході блискавичної контратаки морпіхів-білинківців у Вовчанську нашими воїнами було взято в полон групу російських штурмовиків. Поповнюємо обмінний фонд, щоб повернути наших братів з російських катівень!», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у квітні цього року, українські прикордонники взяли у полон трьох російських військовослужбовців, які розповіли, що приїхали на війну заради грошей.