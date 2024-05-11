Донор крові. Фото «НикВести».

У неділю,12 травня, у Миколаєві потрібні донори крові усіх груп.

Про це повідомляють у Миколаївській обласній станції переливання крові

«Станція переливання крові чекає донорів всіх груп крові. Дякуємо кожному з Вас за Ваш важливий внесок в справу донорства в цей важкий для нашої України час! У війни немає свята», — сказано в повідомлені.

Нагадаємо, що станція працює з 8:00 до 13:00.

Телефон реєстратури: (0512) 709-452. Адреса: провулок Радіо, 2.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.

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