Наслідки російського обстрілу готелю Optima у Миколаєві, квітень 2024 року, «НикВести»

Усіяні розбитим склом килими номерів, зруйновані в них меблі та згорівша техніка — таким сьогодні зустрічає гостей напівзруйнований миколаївський готель «Optima River Миколаїв» (колишній «Reikartz River Миколаїв», – прим.), на територію якого вчергове прилетіли ворожі снаряди.

Катастрофічні наслідки руйнування комплексу – у репортажі «НикВести».

Наслідки російського обстрілу готелю Optima у Миколаєві, квітень 2024 року, «НикВести»

Наслідки російського обстрілу готелю Optima у Миколаєві, квітень 2024 року, «НикВести»

Наслідки російського обстрілу готелю Optima у Миколаєві, квітень 2024 року, «НикВести»

Готель двічі пережив обстріли. Як це було вперше?

З початку повномасштабної війни готель вже двічі потрапляв під російський обстріл. Перший ракетний удар по «Reikartz River Миколаїв» стався у ніч на 31 липня 2022 року – на територію готелю прилетіло дві ракети. Це був на той момент найсильніший від початку повномасштабної війни обстріл Миколаєва. Тоді російські війська часто обстрілювали місто ракетними установками С-300 з території окупованої Херсонської області.

Наслідки російського обстрілу готелю Optima у Миколаєві, квітень 2024 року, «НикВести»

Наслідки російського обстрілу готелю Optima у Миколаєві, квітень 2024 року, «НикВести»

Наслідки російського обстрілу готелю Optima у Миколаєві, квітень 2024 року, «НикВести»

Вибухи пролунали після першої ночі та близько п’ятої ранку. Потужна вибухова хвиля вибила шибки та двері, зруйнувала легкі перегородки, меблі та обладнання. Також була знищена освітлювальна апаратура та система кондиціювання. Від початку повномасштабної війни готель був зачинений і не приймав відвідувачів, тому обійшлося без постраждалих.

Наслідки російського обстрілу готелю Optima у Миколаєві, квітень 2024 року, «НикВести»

Наслідки російського обстрілу готелю Optima у Миколаєві, квітень 2024 року, «НикВести»

Наслідки російського обстрілу готелю Optima у Миколаєві, квітень 2024 року, «НикВести»

Але руйнувань тієї ночі зазнала не лише «Reikartz River Миколаїв», пошкоджено було і житлові будинки, і спортивні заклади. Обстріли забрали життя двох осіб, ще троє тоді отримали поранення. Жертвою російської атаки став Герой України, власник компанії «Нібулон» Олексій Вадатурський разом зі своєю дружиною Раїсою.

Наслідки російського обстрілу готелю Optima у Миколаєві, квітень 2024 року, «НикВести»

Наслідки російського обстрілу готелю Optima у Миколаєві, квітень 2024 року, «НикВести»

Наслідки російського обстрілу готелю Optima у Миколаєві, квітень 2024 року, «НикВести»

Наслідки російського обстрілу готелю Optima у Миколаєві, квітень 2024 року, «НикВести»

З моменту прильоту у 2022 році керівництво готельного комплексу поставило питання – чи будуть вони пробувати відновити заклад? Адже згідно аналізу керівника напряму консультаційних послуг у сфері нерухомості компанії EY в Україні Ростислава Хоми, у «Reikartz River Миколаїв» постраждали 98 номерів.

Наслідки російського обстрілу готелю Optima у Миколаєві, квітень 2024 року, «НикВести»

Після вагань, довгого процесу відновлення та будівельних робіт 17 липня 2023 року вже під новим ім'ям «Optima River Миколаїв» готель офіційно відновив свою діяльність в місті. Зокрема для безпеки відвідувачів у готелі додатково обладнали захисне укриття.

Наслідки російського обстрілу готелю Optima у Миколаєві, квітень 2024 року, «НикВести»

Наслідки російського обстрілу готелю Optima у Миколаєві, квітень 2024 року, «НикВести»

Наслідки російського обстрілу готелю Optima у Миколаєві, квітень 2024 року, «НикВести»

Наслідки російського обстрілу готелю Optima у Миколаєві, квітень 2024 року, «НикВести»

Наслідки російського обстрілу готелю Optima у Миколаєві, квітень 2024 року, «НикВести»

Наслідки російського обстрілу готелю Optima у Миколаєві, квітень 2024 року, «НикВести»

«Усі дивом залишились живі». Обстріл в ніч на 28 квітня

«Optima River Миколаїв» не встиг попрацювати й рік, як російська армія вдруге вдарили по готелю – у ніч на 28 квітня 2024 року. Тоді у його будівлю та на територію влучили три з пʼяти «Шахедів». Ці декілька вибухів близько пʼятої години ранку почув увесь Миколаїв. Проте військових там не було – лише відвідувачі та працівники готелю, розповіли «НикВести» в «Optima River Миколаїв». Про це сказав й очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, коментуючи нічний обстріл міста.

Наслідки російського обстрілу готелю Optima у Миколаєві, квітень 2024 року, «НикВести»

Наслідки російського обстрілу готелю Optima у Миколаєві, квітень 2024 року, «НикВести»

«Це просто був цивільний обʼєкт. Не зрозуміла мета цього удару, тому що якби вони шукали військові цілі, вони б вдарили ракетою, щоб повністю знищити будівлю. Це просто тероризуюча атака», – пояснював пізніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Наслідки російського обстрілу готелю Optima у Миколаєві, квітень 2024 року, «НикВести»

Наслідки російського обстрілу готелю Optima у Миколаєві, квітень 2024 року, «НикВести»

Наслідки російського обстрілу готелю Optima у Миколаєві, квітень 2024 року, «НикВести»

Наслідки російського обстрілу готелю Optima у Миколаєві, квітень 2024 року, «НикВести»

Наслідки російського обстрілу готелю Optima у Миколаєві, квітень 2024 року, «НикВести»

У ніч обстрілу в готелі знаходились 28 проживаючих та 4 співробітники. Відвідувачі у цей час спали у своїх номерах, а співробітники готувалися до здачі зміни. Охоронець встиг написати лише один рядок свого звіту, як в готель влучив перший «Шахед».

Наслідки російського обстрілу готелю Optima у Миколаєві, квітень 2024 року, «НикВести»

Наслідки російського обстрілу готелю Optima у Миколаєві, квітень 2024 року, «НикВести»

Наслідки російського обстрілу готелю Optima у Миколаєві, квітень 2024 року, «НикВести»

Наслідки російського обстрілу готелю Optima у Миколаєві, квітень 2024 року, «НикВести»

Наслідки російського обстрілу готелю Optima у Миколаєві, квітень 2024 року, «НикВести»

Наслідки російського обстрілу готелю Optima у Миколаєві, квітень 2024 року, «НикВести»

«Якимось дивом, я не знаю взагалі просто яким, але всі цілі. Найголовніше моє відчуття було, знаєте, таке: слава Богу, що всі живі», каже керуюча готелем.

Наслідки російського обстрілу готелю Optima у Миколаєві, квітень 2024 року, «НикВести»

Наслідки російського обстрілу готелю Optima у Миколаєві, квітень 2024 року, «НикВести»

Наслідки російського обстрілу готелю Optima у Миколаєві, квітень 2024 року, «НикВести»

Самі відвідувачі розповіли, що у ту ніч не встигли сховатися у підвалі готелю й дійсно дивом їм вдалося врятуватися. Про це розповів волонтер громадського об'єднання «Rebel Volunteers» та підприємець Дмитро Волощенко.

«Сьогодні сталося диво! Реально диво, як 32 людини не загинули. Я думав, що вони встигли сховатися. Ні, не встигли. Приліт був настільки потужним, що людей просто засипало. Лише одна жінка порізала ногу, я думаю, що коли бігла по склу. І все. Це диво», — розповів він.

Наслідки російського обстрілу готелю Optima у Миколаєві, квітень 2024 року, «НикВести»

Optima готується обраховувати збитки

Зараз у будівлі готелю вибито вікна, постраждала частина даху та територія прилегла, а також улюблений багатьох миколаївців заклад – паб «Хмільний Патрік», який знаходився у будівлі готелю. Від початку повномасштабної війни заклад не працював, довгий час керівництво працювало над його відновленням ще після першого обстрілу й оновлений заклад збирались відкрити вже 1 травня.

Наслідки російського обстрілу готелю Optima у Миколаєві, квітень 2024 року, «НикВести»

Внаслідок обстрілу також постраждало три автівки: дві службові та одна – особиста інспектора служби безпеки готелю Ігора.

Наслідки російського обстрілу готелю Optima у Миколаєві, квітень 2024 року, «НикВести»

Наслідки російського обстрілу готелю Optima у Миколаєві, квітень 2024 року, «НикВести»

Наслідки російського обстрілу готелю Optima у Миколаєві, квітень 2024 року, «НикВести»

«Мої руки досі трясуться. Це відчуття не передати – треба лише відчути. Мені ще пощастило, що перший приліт стався унизу», – згадує чоловік.

Співробітники «Optima River Миколаїв» досі оговтуються після обстрілу. Близько 30% персоналу готелю – переселенці з Херсона та Харківської області. Вони разом зі своїми колегами прибирають наслідки ворожої атаки, а допомагати їм у цьому відгукнулись студенти миколаївських вишів.

Наслідки російського обстрілу готелю Optima у Миколаєві, квітень 2024 року, «НикВести»

Наслідки російського обстрілу готелю Optima у Миколаєві, квітень 2024 року, «НикВести»

Наслідки російського обстрілу готелю Optima у Миколаєві, квітень 2024 року, «НикВести»

Наразі готель не тільки приводить до ладу свої номери, але й готується обраховувати завдані росіянами збитки. Для цього «Optima River Миколаїв» має зробити аудит свого майна, який займає до декількох місяців роботи, пояснила керуюча готелем.

Наслідки російського обстрілу готелю Optima у Миколаєві, квітень 2024 року, «НикВести»

Яка подальша доля готелю та чи будуть його відновлювати далі – наразі невідомо. Однак співробітники розраховують, що «Optima River Миколаїв» знову відкриє для відвідувачів свої двері та матиме стовідсоткове завантаження, як це було до повномасштабної війни.

Над матеріалом працювали Юлія Бойченко та Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»